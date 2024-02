É o discurso do medo: medo do suposto comunismo e do alegado domínio das drogas, assim procurando criar um ambiente favorável a uma atitude golpista.

A fala é uma indicação da sua intenção de “virar o jogo”, dada a constatação da derrota, da suposta fraude eleitoral que se daria com o beneplácito dos ministros do TSE, com recusa das sugestões do Ministério da Defesa. É um forte indicativo de que atuaria para impedir com “seu” ministério e “seu” Exército a volta da esquerda.

Esse vídeo, embora ainda não seja, por si só, um incentivo a afronta concreta, como houve em 8 de janeiro, revela as motivações e ideias que geraram o 8 de Janeiro, a começar com os acampamentos na frente de quartéis e a mobilização para 12 de dezembro e o atentado no aeroporto de Brasília, atos que se inseriam numa mesma dinâmica.

O espírito de uma pretensa salvação do País do comunismo, concitando ministros a agirem, é elemento de prova que se junta à conduta posterior às eleições, dirigindo os grupos para o golpe, revisando minuta de ato institucional e tendo, em sua sala, projeto de decreto do estado de sítio.