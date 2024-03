A pergunta que fica é, quem irá representar pelo crime previsto no Art. 287-A do Código Penal– Divulgar informação ou notícia que sabe ser falsa e que possa modificar ou desvirtuar a verdade com relação à saúde, segurança pública, economia ou processo eleitoral ou que afetem interesse público relevante, as pessoas que divulgaram tal impacto econômico na LDO, com a única finalidade oportunizar a mudança de votos no STF?

É de conhecimento de todos que o Ministro Barroso não é adepto à tese, mas, o mesmo faz parte de um colegiado de Ministros chamado STF, que por maioria venceu o Ministro Barroso quanto ao mérito da referida tese.

Fica a pergunta, qual o real objetivo do Presidente do STF ao se fingir de cego frente à escancarada manipulação de dados do governo para reverter o julgamento? Seria ego, vaidade, pois preocupação econômica não é, já que, se fosse, poderia intervir no assistencialismo desenfreado com objetivo eleitoral que o presidente Lula vem construindo aos olhos de todos.

Aos idosos que tudo isso assistem, após terem contribuições de seguro previdenciário confiscadas e finalmente obtiveram justiça, resta a esperança e confiança no colegiado, pela manutenção da decisão, de forma rápida, já que aqueles já não possuem muito tempo nessa terra de Hipermetropicos.