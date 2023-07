A revogação dos decretos de saneamento: um alento para o setor?

Renato Fernandes de Castro. Foto: Divulgação

Após uma ampla discussão entre especialistas e operadores do saneamento básico, o marco legal do setor, Lei Federal n° 11.445/07, foi atualizado pela Lei Federal n° 14.026/2020. Dentre os inúmeros ajustes realizados, a nova lei buscou promover e estabelecer a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os brasileiros até 31 de dezembro de 2033.

Vale lembrar que segundo recente levantamento realizado pelo Instituto Trata Brasil, o país ainda conta com quase 35 milhões de brasileiros sem acesso ao serviço de abastecimento de água e 100 milhões sem coleta de seu esgoto doméstico[1]. Diante desse contexto, os investimentos para se alcançar essas metas são expressivos e calculados na ordem de R$ 753 bilhões até 2033[2].

Para se fomentar a realização dos investimentos é indispensável que o arcabouço legal do setor traga a segurança jurídica necessária para que as empresas públicas e privadas, detentoras das concessões dos serviços, efetuem os investimentos, que devem estar previstos em contratos dispondo de um planejamento, que assegurem o seu equilíbrio econômico-financeiro, revisões e reajustes tarifários periódicos e uma adequada fiscalização dos seus indicadores.

Com efeito, a nova lei também trouxe em seu artigo 10, que a prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular dos serviços, no caso a Prefeitura Municipal, depende da celebração de um contrato de concessão, firmado mediante a realização de uma prévia licitação, vedando a sua disciplina mediante contratos de programa, convênio, termo de parceria ou instrumentos de natureza precária.

Além da necessidade de prévia licitação pública para os serviços públicos serem concedidos, o novo marco legal também trouxe no seu artigo 10-B, que os contratos atualmente em vigor estavam condicionados à comprovação da sua capacidade econômico-financeira, com vistas a viabilizar a universalização dos serviços até 2033.

Esse dispositivo legal trouxe uma sinalização positiva ao setor e investidores, uma vez que os contratos precários ainda existentes, deveriam ser substituídos por novos contratos de prestação de serviços, estando condicionados à comprovação da sua capacidade econômico-financeira para assegurar a realização dos investimentos necessários para se alcançar a universalização dos serviços no município (artigo 10-B).

Apesar disso, o governo federal publicou o Decreto Federal n° 11.466/23, que alterou os termos do artigo 10-B, ao prever que a comprovação da capacidade econômico-financeira dos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário não se aplicava àquelas empresas com a prestação direta dos serviços públicos, seja por meio de autarquia, ou empresa pública de saneamento básico (art. 1º, §6°).

Ou seja, o mencionado Decreto beneficiou àquelas empresas estaduais e municipais que não estavam adequadas aos termos do novo marco legal e, também, impactou os agentes do setor que viram no novo texto uma sinalização negativa para a regularização dos contratos precários ou irregulares vigentes, por meio da realização de novas licitações públicas.

Vale mencionar, que segundo o Instituto Trata Brasil, em cerca de 1.100 municípios brasileiros as prestadoras de serviços não comprovaram solidez financeira para realizar os aportes necessários para universalizar os serviços de saneamento básico até dezembro de 2033[3]. Desse modo, o decreto em epígrafe contrariou o "espírito do novo marco legal", pois autorizou a vigência dos denominados contratos irregulares e eliminou às exigências legais quanto a necessária realização de licitações públicas para a concessão de serviços públicos.

Corroborando com os termos do polêmico Decreto, em 05 de abril de 2023, o governo federal também publicou o Decreto Federal nº 11.467, que alterou o disposto no artigo 50 do marco legal, que tratava do privilégio à prestação regionalizada dos serviços, de forma a prever que dentro de um mesmo bloco econômico pudessem ser contratados distintos prestadores de serviços.

Sem dúvida essa alteração trouxe severas dificuldades para os operadores, pois o estabelecimento de blocos regionais e econômicos para a prestação do serviço se dá justamente para tornar viável econômico financeiramente os serviços públicos daqueles municípios, sendo que a prestação por agentes distintos inviabilizaria sua gestão uniforme e o alcance da almejada universalização.

Por todo o exposto, acertadamente, após muita discussão no Congresso Nacional, os dois polêmicos decretos federais foram revogados em 13/07/2023, com a publicação de os Decretos Federais n° 11.598/23 e 11.599/23. O primeiro manteve a necessidade de o prestador de serviços apresentar a comprovação de capacidade econômico-financeira junto às respectivas entidades reguladoras até 31 de dezembro de 2023; e o segundo eliminou as distorções anteriormente trazidas ao regulamento da prestação regionalizada de saneamento básico.

Com a publicação dos novos decretos espera-se dos novos atos que as incertezas que ainda pairavam no setor e aos investidores tenham sido sanadas, permitindo que os prementes investimentos para a universalização do saneamento básico sejam efetuados, em um ambiente jurídico mais seguro e eficiente.

*Renato Fernandes de Castro, advogado Especialista em Direito Regulatório do Almeida Prado & Hoffmann Advogados