A Rosa de Hiroshima

Não tenho feito poemas. Tenho chorado pouco. Ando reflexiva. Será que perdi a emoção? Ando acordando de madrugada. Fico sem dormir pensando na guerra. Nas guerras. Tenho medo. O mundo não se entende. Meu vizinho não pensa como eu. Tudo bem.

Isabela Malucelli Foto: Arquivo pessoal

Bem não tá é em sentir medo. Medo de dizer o que penso no grupo do condomínio. Medo de escrever e ser mal interpretada. O dia amanhece. Continuo preocupada. Mas agora é com a Amazônia. Ou melhor com a humanidade. A gente é incapaz de cuidar da gente.

Tenho falado com Jesus. Sinto que não adiantou nada ele ter estado aqui. Ele ri de mim. Não entendo o que significa. Me acalmo. Por minutos. Depois a cabeça volta a girar. Tem sirenes no Brasil? Aquelas que avisam de um bombardeio? Tinha que ter uma sirene mesmo era dentro da gente. Alertando que a mãe terra está desistindo. E está, sim Ela não quer mais se regenerar. Que se danem vocês, ela sente. Ela não está feliz.

Mas também já não liga.

Antes eu tinha certeza que conheceria a próxima geração da minha família. Agora não sei mais e parce que nao sentido fazer poesia. E chorar não adianta mais. Me culpo. Eu, a eterna otimista. A que se propôs sempre olhar a leveza do momento. Era para ser sempre uma mensagem de esperança. Mas não sei. Não me falta fé. Me falta compreender. Não sei se faz sentido. Não, não faz.

Assim que o sol se for vou dormir. E acordar de madrugada pensando que lá do outro lado do mundo tem muita gente que não consegue mais dormir. E vou acordar pensando que ali, logo ali, a floresta se esvai. Não pode se tornar rotina. Mas não sei como se faz para sair desta roda sem fim.

*Isabela Malucelli é publicitária, jornalista e pacifista