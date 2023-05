A Selic, os juros bancários e uma nova avalanche de recuperações judiciais

Bruno Chatack Marins e Diego Faria Guilherme. FOTOS: DIVULGAÇÃO

Com o atual cenário econômico de crise do sistema bancário mundial, se tornou comum acompanhar nos noticiários uma enxurrada de notícias a respeito do aumento da taxa de juros fixadas pelos Bancos Centrais das maiores potências mundiais. No Brasil, o cenário não é diferente, cuja Taxa Selic - adotada pelo Banco Central Brasileiro (BACEN) - se estabilizou no patamar de 13,75% e, tomando como base a inflação dos últimos períodos, a taxa juros efetiva se tornou uma das maiores do planeta.

Em que pese a discussão macroeconômica acerca do patamar ideal da Taxa Selic, é importante entender seu impacto na economia brasileira e, principalmente, no dia a dia do empresariado, tendo em vista que a Selic possui correlação direta com os juros bancários praticados pelos bancos na concessão de crédito para as empresas de todos os setores, especialmente para aquelas que precisam de crédito para girar as suas atividades (ex: indústria e varejo).. De forma objetiva, quanto maior a Taxa Selic, maiores serão os juros bancários, de forma a proteger os bancos em relação ao risco-retorno do dinheiro emprestado.

Para melhor compreensão, sob a perspectiva dos bancos, a alta da taxa de juros é positiva no sentido de uma melhor remuneração do dinheiro emprestado (o juro, em resumo, é a efetiva remuneração do dinheiro emprestado), porém, se mantida em patamares exorbitantes, os juros altos geram alta inadimplência, impactando negativamente nos resultados das instituições bancárias e, obviamente, minando a sustentabilidade de inúmeras empresas.

Sob a ótica do setor empresarial, o cenário é ainda mais complexo, pois a remuneração/juros do dinheiro tomado por empréstimo passa a abocanhar considerável margem de lucro da empresa. Pagando juros em patamares que chegam a 25/30% ao ano, basta um simples exercício matemático para entender que a conta não se sustenta. É como se a empresa trabalhasse dia e noite para gerar caixa, pagar juros e, na grande maioria dos casos, continuar devendo aos bancos, tendo que se submeter a novos empréstimos, a juros ainda maiores, gerando um efeito cíclico destrutivo (sem adentrar em demais obrigações corriqueiras, como o cumprimento de obrigações fiscais).

Como resultado da sistemática explicada acima, o que se vê na prática é um enorme aumento no número de pedidos de Recuperação Judicial no Brasil. De acordo com o último levantamento realizado pela Serasa Experian, em abril de 2023, houve uma alta de 43,1% no número de requerimentos de Recuperação Judicial no Brasil, comparado ao mesmo período de 2022. Mais do que um aumento exponencial, chama a atenção que grandes players do mercado estejam dando claros sinais de incapacidade de honrar com suas dívidas, casos de Americanas S.A, Oi S.A e, mais recentemente, a requisição feita pela Light Serviços de Eletricidade S/A.

A relevância de empresas desse porte pedindo Recuperação Judicial está na sua correlação com seus fornecedores e prestadores de serviços menores. Ou seja, a suspensão dos pagamentos das dívidas, ainda que temporariamente, acarreta um efeito dominó, trazendo impacto para os sistemas econômicos regionais e, em dada monta, para a economia nacional. Efeito semelhante foi visto em crises anteriores, especialmente àquela atrelada aos desdobramentos da Operação Lava-Jato, entre os anos de 2013 e 2017.

Além disso, a alta da taxa de juros pode afetar a demanda por produtos e serviços, já que os consumidores tendem a gastar menos quando o crédito está caro. Outro exemplo é a relação entre a entidade e os respectivos fornecedores, que, a depender da situação, tendem a ter um "pé atrás" com o parceiro e, com isso, estabelecer condições que impactam na cadeia de produção/circulação.

Isso pode levar a uma queda nas vendas e no faturamento das empresas, o que aumenta o risco de inadimplência e de insolvência.

Diante desse cenário, mais empresas recorrem ao pedido de recuperação judicial como forma de tentarem reorganizar suas finanças e evitar a falência, em busca da renegociação com seus credores por meio da apresentação e consequente aprovação de um Plano de Recuperação Judicial, com condições especiais de pagamento (carência, prazo e deságio).

Em resumo, em que pese toda a narrativa adotada pelo Banco Central do Brasil para a manutenção da Taxa Selic no patamar atual, é preciso entender que o pedágio pago pelo empresariado tem sido demasiadamente oneroso, restando cada vez menos opções para as empresas que buscam aliviar seu passivo bancário, fiscal, trabalhista e quirografário.

Não bastasse, como dito no início deste artigo, o cenário da economia mundial tem dado claros sinais de uma recessão global à vista, o que deve impactar nos preços das commodities, tão essenciais para os vetores econômicos brasileiros. Sem qualquer exercício de futurologia, inegável que tal conjuntura traga ainda maior apreensão no cenário doméstico.

Pelo exposto, fica evidente a relação umbilical entre o atual patamar da Taxa Selic, bem como seus impactos nos juros bancários praticados pelos bancos e no atual aumento dos pedidos de Recuperação Judicial no último ano. Assim é preciso encontrar uma rápida solução para a interromper a asfixia ora enfrentada pelo empresariado brasileiro, respeitando-se, é claro, o arcabouço fiscal e diretrizes econômicas necessárias à manutenção da credibilidade e boas práticas do Brasil.

*Bruno Chatack Marins é sócio do Chatack, Faiwichow & Faria Advogados, especialista em Reestruturação de Dívidas, Direito Empresarial e Agronegócio

*Diego Faria Guilherme é sócio do Chatack, Faiwichow & Faria Advogados, especialista em Direito Tributário