A tributação na exportação dos serviços e o conceito de 'resultado'

Com o avanço da tecnologia e da globalização, maior facilidade de comunicação, se tornou cada vez mais comum que, além das mercadorias, os serviços passassem a ser prestados e tomados por empresas e pessoas localizadas em países distintos.

Neste cenário, se tornou mais comum a percepção de discussões jurídicas e empresariais envolvendo a possibilidade de os países poderem, ou não, cobrar determinados tributos incidentes sobre os serviços prestados para clientes localizados no exterior.

Na "sopa de letrinhas" que existe em nosso "bizarro" sistema tributário, para fins do breve artigo, destacaremos o Imposto sobre a Prestação de Serviços de Qualquer Natureza, o popular "ISS". Em síntese, ele é cobrado pelos Municípios, sua base de cálculo é (em regra) o preço do serviço e, seguindo a lógica comercial de que não se exporta tributo, o ISS não incidiria nas "exportações de serviços para o exterior".

Porém, como nada é tão simples quanto parece, a legislação geral do ISS opta por "melhor definir" a regra e dispõe que exportação de serviço, que afasta o recolhimento do imposto, será aquela " cujo resultado aqui se verifique , ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior"[1].

Para aqueles que estão acostumados com o tema parecerá óbvio, mas quem está analisando pela primeira vez já pode verificar que a bola será levantada, para fins de discussão, acerca da identificação daquilo que se compreende como "resultado" do serviço e se a sua verificação será no Brasil ou no exterior.

Até por isso que a Municipalidade Paulistana editou uma norma "esquisita" sobre o tema, discorrendo que "o resultado aqui se verifica quando a atividade descrita na referida lista de serviços se realiza no Brasil"[2]. Ora, sendo elegante, para dizer que a norma é "contraditória", se o estabelecimento prestador não estivesse "aqui" (ou seja, no Brasil, mais precisamente na capital paulistana) sequer estaríamos discutindo o assunto. Na prática, o Fisco Municipal busca simplesmente tornar letra morta a legislação que versa sobre a desoneração.

Bom, mais interessante do que ficar discorrendo sobre indefinições legislativas, é melhor avaliar a prática. Assim, avaliaremos casos analisados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema (última instância a se manifestar sobre o assunto):

- Caso 1 - Manutenção de Turbinas de Avião : em 2006, a Corte analisou se a prestação do serviço de manutenção, no Brasil, de turbinas de avião para empresas não-residentes seria uma espécie de exportação de serviço e, com isso, estaria sujeita ao não recolhimento do imposto. De acordo com o STJ, o "resultado" (apurado como o aspecto físico) do serviço prestado foi observado no Brasil, ainda que a empresa e o pagamento pela contraprestação fossem provenientes do exterior[3].

- Caso 2 - Serviços de Engenharia : em 2016, o STJ analisou se a prestação de serviço de engenharia para uma empresa não residente estaria desonerada da exigência do ISS. O entendimento adotado foi favorável ao contribuinte e representou uma mudança de entendimento do Tribunal sobre o tema. Isto porque, no caso em concreto, o serviço foi estudado e preparado no Brasil, mas, contudo, a sua aplicabilidade (utilidade) se deu no exterior[4].

- Caso 3 - Serviços de Logística : em 2019, a corte analisou se os serviços de logística envolvendo a execução de evento musical, a ser realizado no Brasil, incidira o ISS. Em síntese, o serviço estaria associado ao "transporte internacional, agenciamento de cargas, desembaraço aduaneiro, armazenagem e outras atividades de logística. A corte avaliou o tema sobre a premissa "resultado-consumação" (o resultado se observaria no local em que o serviço é concluído) e "resultado-utilidade" (se verificaria no local em que o serviço é usufruído). Em suma, a Corte Superior optou por prestigiar a segunda definição, de forma que a não incidência do ISS somente se identificaria quando observasse o "resultado-utilidade", ou seja, se a utilização do serviço fosse aferida no exterior. Além disso, a corte deixou expresso que pouco importa se o pagamento pelo serviço é advindo, ou não, do exterior[5].

- Caso 4 - Serviços de Assessoria Financeira e de Investimento : em 2023, o STJ analisou o tema sob a ótica da assessoria financeira e de investimentos. Na prática, a entidade estabelecida e sediada no Brasil realizava a respectiva gestão de carteiras de fundos de investimento constituídos no exterior. Em termos práticos, seguindo a linha do Tribunal de Justiça de São Paulo, o STJ entendeu que os serviços em questão seriam mais complexos e envolveriam pesquisas, análises, avaliação, estudos etc., os quais seriam desempenhados no Brasil, motivo pelo qual entendeu pela cobrança do tributo[6].

Dito isto, pode ser aferido que,vale teoricamente, para fins de não exigir o recolhimento do ISS na exportação de serviço, o que vale é a identificação da fruição e utilidade do serviço no exterior. Por outro lado, em termos práticos, o que vale mesmo, é o entendimento do respectivo julgador, haja vista que o conceito, ainda que avaliado em sua prática, continua sendo, minimamente, "confuso" em sua essência.

Esperamos que reforma tributária venha logo e, se vier, resolva também esta questão.

*Diego Faria Guilherme e Alex Schur Faiwichow são sócios do Chatack, Faiwichow & Faria Advogados, especialistas em Direito Tributário

