Opinião | A urgência de um Direito Sancionador Orçamentário no Brasil: o caso do Orçamento de 2025

No último dia 20 de março, o Congresso aprovou, com meses de atraso, o Orçamento da União para 2025. O texto, relatado pelo senador Ângelo Coronel (PSD-BA), prevê uma despesa total de R$ 5,889 trilhões, incluindo gastos com o refinanciamento da dívida pública e a manutenção de programas sociais estratégicos, como o Bolsa Família, o Farmácia Popular e o Vale Gás. Também estão garantidos recursos para investimentos em infraestrutura, segurança pública e pesquisas científicas. No entanto, o que chama a atenção não é apenas o volume de recursos, mas o tempo perdido na aprovação da peça orçamentária.

A sanção tardia da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, ocorrida em março deste ano, não é exatamente uma novidade na política brasileira. Desde a redemocratização, aprovar o Orçamento com atraso se tornou uma prática comum no Congresso Nacional.

Relembre-se que a LOA de 2021, até o dia 21.04.2021, ainda não havia sido sancionada pelo Presidente da República. O texto enviado pelo Congresso Nacional reduziu o orçamento previsto para despesas obrigatórias, com um aumento de despesas discricionárias, derivadas de emendas de relator-geral e emendas de comissões permanentes. Tal fato gerou um grande impasse no país, para manter o “teto de gastos” e equacionar o orçamento. A solução para ajustar esse desequilíbrio foi a edição de uma lei, um dia antes do prazo final para aprovação do orçamento, em 22.04.2021, concedendo ao Governo a possibilidade de bloquear gastos discricionários para pagamento de despesas obrigatórias e retirando da meta fiscal os gastos com a pandemia, para que seja cumprido o " teto de gastos".