Opinião | A valorização da experiência no exercício da magistratura

No caso da magistratura, a política que reconhece a dedicação vigorou até 2006, quando foi extinto o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) – que assegurava aos juízes mais antigos a adequada recompensação por sua trajetória e pela expertise construída no exercício do cargo. Tal rubrica era semelhante à existente em diversas categorias do funcionalismo e refletia uma lógica elementar: a bagagem profissional contribui para um Poder Judiciário mais célere e eficiente.

Com a regulamentação do sistema de subsídios pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a extinção do ATS, magistrados que ingressaram depois de 2006 não tiveram acesso ao benefício, com exceção de juízes de alguns Estados que já atuavam no serviço público – o que significou, na prática, uma perda na progressão remuneratória, que nivelou por baixo os contracheques dos juízes, a despeito dos saberes acumulados e do tamanho do período vivenciado sob a toga. Essa realidade estabeleceu uma divisão clara, levantando questões sobre isonomia que continuam em aberto.

Hoje, o que se vê é um quadro em que menos da metade dos juízes mantém o ATS, em decorrência do direito adquirido e do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos – afinal, nenhum trabalhador pode sofrer perdas em seu salário que comprometam o sustento e o bem-estar de sua família. O Supremo Tribunal Federal (STF), em vários posicionamentos, inclusive no julgamento do RE 606.358 (Tema 257), de relatoria da ministra Rosa Weber, admitiu a importância de se preservar o patrimônio jurídico dos servidores, resguardando garantias já incorporadas. Essa posição do STF reforça um pilar essencial do Estado Democrático de Direito: a estabilidade e a previsibilidade das relações jurídicas.