A vassoura e o sorriso

Dia sim, outro também, vejo Helvécio. Nem minhas filhas, minha namorada, muito menos meus irmãos queridos, a pessoa que mais encontro na vida, é Helvécio.

Fecho a porta de casa, dou 6 passos até a escada e depois dos 30 degraus vejo meu companheiro de alvoradas em seu posto. Cotovelo apoiado no balcão de mármore, ele segura o queixo e mira a vida que já corre lá fora. Uniforme azul, galochas brilhantes e a lâmpada fria ainda acesa.

- Bom dia.

- Bom dia.

Difícil passar disso, mas, quando avanço, Helvécio também não recua.

- Parece que esfriou. Disse eu, em dia pouco inspirado.

- Tá fácil, não.

Numa tarde confusa, saí e entrei sem cumprimentar. Senti apenas um soslaio vigilante.

Quando pedi desculpas ouvi solidariedade.

- Esquenta, não. Vi que o senhor "tava" atrasado.

Talvez por compreensão, ele sorri e mostra mais que dentes bem alinhados. Nasce um novo desenho no rosto tão conhecido. No queixo, a cova rasa. Mais duas nas bochechas fartas. Uma delas quase engole uma pinta preta, projeto de verruga. As narinas se enchem.

São escassos segundos. Helvécio já é, novamente, um semblante de pedra.

Pouco sei sobre meu parceiro do dia a dia. Um homem atarracado, de cabeleira crespa e na casa dos quarenta. É menos do que ele conhece de mim. Ignoro se é casado, se tem filhos, onde nasceu.

Certeza mesmo é que trabalha demais e ganha de menos. 2 vezes por semana, lava a escadaria de 6 andares, recolhe o lixo, entrega boletos, lustra dois elevadores. E mais: dá brilho ao dourado da porta de entrada, rega plantas, recebe entregadores. Numa segunda de carnaval, levou nos ombros o morador adormecido na portaria.

Imagino Helvécio em casa a engolir o café com leite, pão com margarina, nenhuma fruta e a corrida em direção a um ponto escuro de ônibus. O dia começa mais cedo pra quem mora longe.

Chega antes das 6 e sai às 14 para outra jornada no prédio vizinho. Sim, trabalha dobrado. De novo, rodo, balde e a catinga do cloro. Se despede com a mochila carregada e mais um dia de trabalho nas costas.

O interfone grita. É Helvécio.

- Seu Luis, parece saco de cimento.

Na sua tímida gentileza, o que ele diz é que a encomenda é pesada pra mim e que pode me entregar em casa.

Ligeiro, entra e deposita a caixa no quarto como se carregasse um pacote de algodão. Eu pego a única nota da carteira. Dez reais.

- Helvécio, infelizmente só tenho isso.

- Obrigado. Já é o almoço.

Não, não é um almoço. Nenhum prato feito no centro de São Paulo custa menos de 15 reais. Porém, esse é o jeito do Helvécio. Tanta cordialidade que a gente até se sente generoso, mesmo sabendo que deu pouco.

Agora, a caixa dobrou de tamanho e de peso. As mãos grandes carregam com a mesma facilidade.

Minha vergonha aumenta, tenho 7 reais e 45 centavos em moedas e notas amassadas.

Menos que o transporte de ida e volta.

Helvécio guarda o dinheiro no bolso, agradece e valoriza a miudeza.

- Já paga a condução. Até amanhã, diz com aquele sorriso, aquele que só os generosos são capazes de dar.

Dedico essa crônica ao amigos Valdir, Eurélio, Merci, Severino, Oliveira, Chico, Adauto e tantos outros "Helvécios" com quem tive a sorte de conviver

*Luis Cosme Pinto é autor do livro de crônicas Birinaites, Catiripapos e Borogodó, da Kotter