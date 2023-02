A vontade divina

Fernando Goldsztein. Foto: ARQUIVO PESSOAL

Nestes últimos dias o hemisfério norte enfrenta temperaturas negativas recordes. Algo não visto em mais de 60 anos. Cidades como Montreal, Quebec e Ottawa chegaram a registrar -45°c de sensação térmica. Este tipo de frio é incompatível com a vida humana a menos que as habitações possuam eficientes sistemas de aquecimento e de isolamento térmico. Sim, não basta aquecer as casas é preciso também que o ambiente não perca calor. Paredes construídas com várias camadas de materiais isolantes, bem como esquadrias com vidros duplos ou até triplos, são requisitos básicos nestes locais inóspitos.

Já estive sob a temperatura de -40°c. Foi esquiando numa montanha de New Hampshire, no nordeste americano. Havia poucos malucos esquiando naquele dia gelado. Eu era um deles. Era necessário ter cem por cento do corpo protegido para evitar o que se chama de frost bite (o congelamento da pele e dos tecidos inferiores). Bastam alguns minutos de exposição, tem que ter muito cuidado.

A vida nestes lugares, portanto, é bastante difícil. Imagine que o Canadá passa boa parte do ano coberto pela neve. São praticamente oito meses de frio intenso. As grandes cidades, citadas acima, possuem um complexo sistema de convivência e conveniência subterrâneos, com túneis, shoppings, restaurantes e estações de metrô. Tudo conectado por baixo da terra. É impressionante!

Este frio todo me faz pensar no privilégio de termos nascido num país como o Brasil. Fomos abençoados pela natureza com um território vasto e agricultável; clima ameno; enormes reservas naturais e minerais; vizinhos pacíficos e muito mais.

Mesmo assim, não temos conseguido evoluir muito como nação. O nível de desigualdade social continua muito elevado. Parte expressiva da população vive sem acesso à condições de vida minimamente dignas.

Isso tudo me faz lembrar de uma suposta conversa na época da criação do mundo. Ao dar forma ao nosso planeta, Deus foi questionado por um dos seus auxiliares:

- Senhor, não entendo porque que o Brasil está sendo tão beneficiado. Clima tropical, enormes florestas e rios e ainda sem nevascas, sem terremotos, sem desertos e sem furacões. Porque eles tem tantas coisas boas e outros não?

- Calma, meu filho - responde Deus, pacientemente - espere para ver alguns políticos que eu vou colocar por lá...

*Fernando Goldsztein, empresário e fundador do www.MBInitiave.org