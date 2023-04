Aborto no Brasil e algumas reflexões sobre suas consequências jurídicas

Flávia Albaine. Foto: Arquivo pessoal

Atualmente o aborto no Direito Brasileiro é permitido em três hipóteses: gravidez que coloca em risco a vida da gestante; gravidez resultante de violência sexual; e casos de feto com anencefalia (este último caso conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 54). Essas situações são denominadas de aborto legal.

Para os casos de aborto legal não há necessidade de autorização judicial e tampouco de boletim de ocorrência. A mulher deve ser encaminhada para um hospital que realiza esse tipo de procedimento e receber um atendimento acolhedor e humanizado por meio de uma equipe multidisciplinar que deverá sempre respeitar a sua liberdade. Os procedimentos são regulamentados por normativas do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina.

No momento está tramitando no Supremo Tribunal Federal a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442 que objetiva a declaração de não recepção parcial, pela Constituição Federal de 1988, dos artigos 124 e 126 do Código Penal Brasileiro, garantindo às mulheres o direito constitucional de interromper a gestação nas primeiras doze semanas sem necessidade de autorização do Estado e de acordo com a sua autonomia.

Um dos aspectos que tem sido objeto de debate no processo acima mencionado está relacionado com o perfil das mulheres processadas e condenadas pelo crime de aborto no Brasil. Estudos demonstram que em sua maioria são mulheres negras e em situação de pobreza. Mas isso não significa que as mulheres brancas e de classe social mais elevada não realizam o aborto. A questão relaciona-se com o impacto desproporcional da criminalização do aborto na vida das diferentes mulheres que estão inseridas em um contexto de desigualdade estrutural.

A Teoria do Impacto Desproporcional traz, em síntese, a ideia de que toda e qualquer prática de cunho administrativo ou legislativo, ainda que traga critérios neutros e não providos de objetivos discriminatórios no momento da sua concepção, deve ser condenada por violação ao princípio constitucional da igualdade material se, em consequência de sua aplicação, resultarem efeitos nefastos de incidência desproporcional sobre certos indivíduos ou grupos sociais.

A norma proibitiva do aborto é genérica. Entretanto, a sua aplicação prática tem como alvo preferencial mulheres negras e pobres, eis que, diante do contexto de vulnerabilidade social ocasionado pelo racismo e pela aporofobia, muitas vezes são mulheres que não possuem condições de realizar o aborto de forma clandestina e segura para a saúde da gestante. Por consequência, estão mais sujeitas às lesões e à morte ocasionadas pelas práticas abortivas considerando a sua menor capacidade de contar com uma assistência médica. Ademais, nos atendimentos de saúde emergenciais prestados no âmbito público para àquelas que não suportam os efeitos físicos do procedimento, frequentemente são discriminadas e denunciadas por enfermeiros e médicos que as atendem.

Continua após a publicidade

De forma contrária, as mulheres brancas e de poder aquisitivo mais elevado, geralmente conseguem custear a realização do aborto clandestino e com a preservação da integridade física, o que faz com que os casos nem cheguem ao conhecimento das autoridades.

Cumpre ressalvar que recentemente o Superior Tribunal de Justiça proferiu entendimento no sentido de que médico não pode acionar a polícia para investigar paciente que procurou atendimento médico-hospitalar por ter praticado manobras abortivas, eis que deve guardar segredo em razão do exercício de sua profissão.

No tocante especialmente ao aborto realizado por adolescentes e jovens, pesquisas demonstram que a desinformação é uma das principais causas de gravidez entre adolescentes, pois a falta de informação a respeito da sexualidade faz do assunto um tabu, o que provoca curiosidade que geralmente é satisfeita entre amigos. Sendo assim, as adolescentes engravidam sem ao menos saberem o que está acontecendo com seu corpo, eis que não associam a relação sexual com a fecundidade, por não tomarem medidas para prevenir uma gravidez. Só encaram o problema quando já estão grávidas e, para muitas delas, o aborto é um método contraceptivo.

A mulher jovem que vivencia uma gestação indesejada muitas vezes se enxerga triste, sozinha e desesperada, eis que ter um filho não estava em seus planos. A transição da infância para a fase adulta é um processo lento com muitas mudanças físicas, mentais e emocionais. Entretanto, se uma jovem engravida, muitas vezes essa fase é transposta aos saltos, quando, na verdade, a mulher ainda deveria estar se adaptando gradualmente diante de tantas transformações. Essa situação se agrava ainda mais se a mulher estiver inserida em um contexto social de vulnerabilidade, como, por exemplo, a pobreza.

De acordo com dados médicos, na adolescência a gravidez é sempre considerada de alto risco, porque pode propiciar o aparecimento de uma série de complicações para mãe e para o feto, pelas alterações biológicas, psicológicas, sociais e culturais que podem advir.

*Flavia Albaine, defensora pública e especialista em direito das mulheres