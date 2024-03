Abraji pede que STF detalhe tese que obriga imprensa a responder por fala de entrevistados

O objetivo da iniciativa é levar o STF a detalhar melhor a tese fixada no julgamento concluído em novembro do ano passado. No mesmo pedido para ser admitida no processo, a associação já apresentou os chamados “embargos de declaração”, que são um tipo de recurso usado para questionar eventuais omissões ou contradições em um acórdão.

Os advogados Pierpaolo Bottini, Igor Tamasauskas e Beatriz Canotilho Logarezzi, que representam a Abraji, argumentam que faltam “parâmetros concretos” à tese definida pelo STF e que, na forma como foi publicada, ela pode dar azo a “pedidos indevidos de censuras inconstitucionais”.

“Tal como redigida, abre-se a possibilidade para, nas instâncias inferiores, o escopo interpretativo das hipóteses de responsabilização da imprensa ir além dos limites da discussão realizada, trazendo retrocessos para as poucas garantias já estabelecidas”, diz um trecho do documento.