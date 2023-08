Ações em práticas ESG: novo território para reivindicar crédito de PIS e Cofins?

Leonardo Ribeiro Silva. Foto: Divulgação

Diante do crescimento dos investimentos em projetos de ESG (Ambiental, Social e Governança Corporativa), uma quantidade expressiva de investidores, sócios e CEOs estão analisando minuciosamente os efeitos contábeis e tributários desses gastos, sinalizando uma nova tendência na gestão empresarial.

No Brasil, as empresas que operam sob o regime de Lucro Real, que por sua vez têm direito aos créditos de Pis e Cofins de acordo com o art. 3º das Leis nºs 10.833/2003 e 10.637/2002, estão constantemente revisando o enquadramento de suas despesas como insumos no processo produtivo, utilizando como norte aspectos da essencialidade e relevância destes gastos.

Por este viés será analisado se os gastos com projetos em ESG podem ser enquadrados, como insumos, uma vez que estas contas podem estar diretamente interligadas ao desempenho econômico da atividade empresarial.

Previamente a esta análise, é necessário rememorar qual foi o entendimento do conceito de insumos definido pela Corte Especial ao julgar o Recurso Especial nº 1.221.170/PR, em regime repetitivo, no mês de abril de 2018.

Naquela data, restou estabelecido que quaisquer elementos cruciais ao desenvolvimento da atividade econômica poderão ser classificados como insumo e irá gerar créditos das contribuições sociais, baseado em dois critérios, são eles: (a) essencial é todo item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o processo produtivo ou a prestação de serviço e (b) relevante é todo item que, embora não essencial, deva integrar a produção pelas singularidades da cadeia produtiva ou por imposição legal.

O Poder Judiciário tinha a tarefa de dirimir as complexidades da norma. No entanto, mesmo após cinco anos, devido à complexidade subjetiva da norma - já que não há um rol taxativo - persiste uma interpretação pessoal do conceito de insumos por parte de cada contribuinte.

Ato contínuo, coube a Secretaria da Receita Federal, por meio da Instrução Normativa nº 2.121 de 20/12/2022, dar luz às despesas passíveis de geração de crédito e as suas vedações, entre elas:

Preliminarmente, note-se que as despesas relacionadas ao ESG não estão expressamente incluídas ou excluídas do conceito de insumos.

Assim, observa-se que em meio ao impacto histórico da pandemia da COVID-19, as empresas intensificaram seu foco em práticas sustentáveis - desde projetos voltados para a redução de emissões de gases de efeito estufa e eficiência energética até certificações ambientais. E mais, políticas de conduta ética, investimentos na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, estratégias para retenção de talentos e programas de treinamento surgiram como prioridades.

Esta tendência de aumento nos referidos gastos é evidente e necessária, refletindo até mesmo o crescimento nas buscas pelo termo 'ESG' no Google.

De acordo com o 'Annual ESG Global Survey of Asset Managers, Index Industry Association (IIA), 2022', 85% dos gestores de ativos (abrangendo 300 empresas de fundos de investimento nos EUA e Europa) afirmaram que, em 2021, ESG se tornou uma prioridade estratégica em suas carteiras de investimento. Para ilustrar a escala dessa tendência, atualmente, 90% das empresas listadas no índice S&P 500 (EUA) divulgam ações voltadas para ESG.

Segundo um estudo da Infosys, empresa de consultoria e serviços digitais destacada pela Revista Exame, espera-se que os investimentos em ESG atinjam a marca impressionante de US$ 53 trilhões até 2025.

No Brasil há uma crescente preocupação com ações em ESG, tanto que a Resolução nº 59/2022 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), definiu que desde janeiro de 2023, empresas listadas na Bolsa Brasileira, Sociedades Anônimas de capital aberto, estão obrigadas a divulgar suas ações em relatórios de sustentabilidade.

Diante deste cenário, para viabilizar o creditamento, é imprescindível detalhar as despesas incorridas com ESG, um desafio que pode ser complexo e trabalhoso.

É preciso um olhar atento no primeiro tentáculo da tríade ESG, qual seja, a Sustentabilidade (E), e questionar se os gastos com implementação de placas solares (eficiência energética) e as certificações Ambientais conectam com a sua atividade produtiva? E os gastos com consultoria na organização de projetos envolvendo mercado de carbono? Em caso positivo, podem ser passíveis de geração de crédito das contribuições sociais quando enraizado seus critérios de essencialidade e relevância. E mais, tais medidas também vão ao encontro da agenda 2030 da ONU em que as normativas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS nº 7, 12 e 13 serão atingidas beneficamente.

Do ponto de vista Social (S), é crucial avaliar, por exemplo, se a contribuição com o custeio do vale transporte é uma iniciativa significativa para a locomoção dos colaboradores até a empresa. Além disso, considera-se relevante a realização de treinamentos sobre políticas de assédio sexual e investimentos na saúde e segurança dos funcionários e da comunidade?

Por último, e de extrema importância, estão as ações destinadas a aprimorar a Governança Corporativa (G) da empresa. Isso inclui despesas relacionadas a práticas corporativas, tais como aplicabilidade da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, e de canais de denúncia, a estruturação de compliance, entre outros aspectos.

A título de exemplo podemos citar que a Justiça Federal de 1º grau do TRF-3, por meio do processo judicial nº 5003440-04.2021.4.03.6000, estabeleceu que as despesas para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) podem ser classificadas como insumos, usando o critério de essencialidade ou relevância. Isso ocorre porque há uma exigência legal para que as empresas adotem essas medidas, tornando-se legítimo o crédito das contribuições sociais.

Em conclusão, é importante enfatizar que, embora não exista um roteiro definitivo para identificar quais gastos poderiam gerar créditos de Pis e Cofins, o cenário está em constante mutação. O aumento expressivo no número de empresas que investem em profissionais especializados em ESG, e consequentemente, o crescimento dos gastos nessas iniciativas, aponta para a necessidade de uma reavaliação cuidadosa e estratégica dos elementos fundamentais e significativos do negócio. A exploração adequada desse crédito poderá ser empregada em prol da empresa, facilitando uma otimização tributária mais eficaz.

*Leonardo Ribeiro Silva, advogado na Cavallazzi, Andrey, Restanho e Araújo Advocacia