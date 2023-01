Acolhimento digno para migrantes e refugiados

Eloisa de Sousa Arruda. FOTO: DIVULGAÇÃO

A humanidade está em movimento desde os seus primórdios. Algumas pessoas se deslocam em busca de novas oportunidades econômicas e de novos horizontes. Outras o fazem para escapar de conflitos armados, pobreza, insegurança alimentar, perseguição, terrorismo ou violações e abusos de direitos humanos. Há também as que se veem obrigadas a abandonar seus locais de origem em decorrência dos efeitos devastadores das mudanças climáticas ou desastres naturais ou de outros fatores ambientais. E muitas delas decidem deixar suas cidades ou seus países, devido à conjugação de vários desses motivos.

Temos testemunhado nos últimos anos uma mobilidade humana que atingiu níveis sem precedentes. Mais pessoas do que nunca vivem num país diferente daquele onde nasceram. Em todos os países do mundo há migrantes que, em sua maioria, se mudam de um lugar para outro sem incidentes. No entanto, segundo Relatório da Agência da ONU para Refugiados, o número de pessoas forçadas a fugir de conflitos, violências, violações de direitos humanos e perseguições ultrapassou, pela primeira vez, a marca de 100 milhões em 2022, com a invasão da Ucrânia pela Rússia e emergências humanitárias em diversos países.

Apesar de serem usados, por vezes indistintamente, há diferenças fundamentais entre os termos "migrante" e "refugiado".

O Organização Mundial para Migrações (OIM) define migrante como qualquer pessoa que se desloque ou tenha viajado através de uma fronteira internacional ou dentro de um país, fora do seu local de residência habitual, independentemente do seu estatuto legal; da natureza voluntária ou involuntária do deslocamento; das causas do deslocamento; ou da duração da sua estadia.

Refugiados são pessoas que estão fora do seu país de origem por medo de perseguição, conflito, violência generalizada ou outras circunstâncias que tenham perturbado seriamente a ordem pública e, consequentemente, exijam proteção internacional. A definição de refugiado pode ser encontrada na Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, bem como no Estatuto do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR).

Migrantes e refugiados envolvidos em grandes deslocamentos de pessoas enfrentam, com frequência, inúmeras adversidades. Não raras vezes colocam-se em situações de risco quando empreendem viagens perigosas às quais podem nem sobreviver. Alguns são forçados a contratar os serviços de grupos criminosos, incluindo traficantes de seres humanos, e outros podem cair nas mãos desses grupos e se tornarem vítimas de tráfico. Mesmo depois de chegar ao seu destino, uma recepção incerta e um futuro precário não raras vezes os esperam. Sem documentação completa, por vezes sem saber o idioma na nova morada, em situação de miserabilidade, esses migrantes tornam-se alvos fáceis do crime organizado e do trabalho escravo.

Participando desse fenômeno global de deslocamento em massa de pessoas, o Brasil recebeu, nos últimos anos, grande fluxo de haitianos e de venezuelanos. E agora é a vez dos afegãos que já somam 3.367 chegados ao País de janeiro a outubro deste ano, segundo levantamento feito a pedido do Estadão pelo Observatório de Migrações Internacionais (OBMigra). Fogem da perseguição do regime opressor do Taleban, que tomou o poder no Afeganistão em 2021. Desse número, 98% ingressaram pelo aeroporto de Guarulhos e muitos lá permanecessem mesmo em situação precária por não terem onde se alojar, ainda que provisoriamente.

Nesses momentos de tensão e urgência, imprescindível se faz um pacto de cooperação entre União, estados, municípios e sociedade civil para promover iniciativas concretas de acolhimento humanitário de migrantes em condição de sofrimento social.

A migração, a integração, a inclusão e a proteção dos direitos dos migrantes e refugiados, têm sido tradicionalmente reguladas e debatidas a nível de estados nacionais. Todavia, a migração e o refúgio são realidades que necessitam de soluções de curto e longo prazo e que levem em conta especialmente o papel real das cidades. É no nível local que as ações são executadas. Os países recebem os migrantes e refugiados -- mas, na prática, são as cidades que os acolhem e os tornam cidadãos.

Por isso mesmo, a pauta migratória sob o olhar das cidades foi incluída em espaços de discussão pela comunidade internacional. Há o reconhecimento de que, embora a movimentação entre povoados e cidades apresente uma variedade de desafios, também pode trazer significativas contribuições sociais, econômicas e culturais para a vida das cidades.

A Declaração de Nova York para migrantes e refugiados, de setembro de 2016, destacou a importância de atender, logo na chegada, as necessidades imediatas das pessoas que tenham sido expostas a maus tratos físicos ou psicológicos, sem discriminação e independentemente de sua condição jurídica ou situação migratória. Para tanto, considerou a possibilidade de prestar apoio ao desenvolvimento da capacidade dos países receptores de grandes deslocamentos humanos que o solicitarem. O compromisso de bem receber, acolher e integrar foi reafirmado nos Pactos Globais para refugiados e para migrantes aprovados pela ONU em 2018.

A questão migratória pode envolver dilemas nacionais. No caso do Brasil, não são poucos os questionamentos, por vezes contaminados de preconceitos, sobre receber pessoas de outros países, em situação de vulnerabilidade, quando já temos nossos muitos problemas relacionados à desigualdade social. Não podemos perder de vista, todavia, que somos um vasto país construído por migrantes (nossos antepassados), e devemos preservar a tradição de bem acolhê-los.

A ONU, ao aprovar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no ano de 2015, reconheceu claramente a contribuição positiva dos migrantes para o crescimento inclusivo e o desenvolvimento sustentável. Os benefícios e oportunidades oferecidos pela migração segura, ordeira e regular são consideráveis e muitas vezes subestimados. Aquele migra pode possuir qualificação profissional adquirida no seu país de origem e sempre traz a esperança e a determinação de reconstrução da vida deixada para trás.

O Brasil, integrado que está ao sistema global de proteção aos Direitos Humanos, não pode se furtar dos compromissos que assumiu perante a comunidade internacional. Aprofundar o diálogo entre União, estados e municípios e envolver organizações internacionais protetivas dos Direitos Humanos e a sociedade civil, tem se mostrado essencial para que o deslocamento humano possa se dar de forma coordenada, até mesmo para o repasse e adequação de recursos a cada situação. Desse modo, se torna possível acolher de forma organizada os migrantes e refugiados, verificar suas vulnerabilidades e demandas imediatas e mediatas, providenciar com agilidade seus documentos, e permitir que possam se integrar à nossa sociedade.

Não queremos que os migrantes, que trazem sonhos em sua bagagem, sejam expulsos. Não queremos que estrangeiros sejam estereotipados e que vivam à margem do nosso convívio. Acolhimento com responsabilidade e dignidade na inclusão é o que queremos.

*Eloisa de Sousa Arruda, professora na Faculdade de Direito da PUC-SP. Foi secretária estadual da Justiça e secretária municipal de Direitos Humanos de São Paulo