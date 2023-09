Atakarejo terá que pagar R$ 20 milhões por tortura e morte de dois jovens negros que furtaram carne

Quase dois anos e meio após o assassinato de dois jovens negros flagrados furtando carne dentro de uma das unidades do supermercado Atakarejo em Salvador, a rede atacadista vai pagar R$ 20 milhões de indenização por dano moral coletivo e terá que adotar diversas medidas de combate ao racismo. A empresa fechou um acordo judicial com a Defensoria Pública da União (DPU) e diversas instituições e entidades negras, homologado nesta segunda-feira, 18.

O acordo por dano moral coletivo foi proposto pela Defensoria da União. Também subscrevem o documento a Defensoria Pública da Bahia, Ministério Público do Trabalho na Bahia, Ministério Público Estadual, Educafro, Odara – Instituto da Mulher Negra e Centro Santo Dias de Direitos Humanos.

O Atakarejo pagará a primeira de 36 parcelas fixas em meados de outubro. A quantia será destinada ao Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad) e deverá ser utilizada para custear, preferencialmente, ‘iniciativas que guardem afinidade com o combate ao racismo estrutural’.

O acordo foi protocolado no âmbito de uma ação civil pública e não elimina outros processos contra a empresa, como na esfera criminal e ações indenizatórias para a família das vítimas.

Operação Retomada, da Polícia Civil da Bahia, em maio de 2021, que prendeu três pessoas investigadas pelo duplo homicídio. Foto: SSP/BA

Em 26 de abril de 2021, depois de terem furtado carnes do Atakarejo, Bruno Barros e Yan Barros, tio e sobrinho, então com 29 e 19 anos, foram entregues por seguranças a integrantes de uma facção criminosa do bairro do Nordeste de Amaralina.

Continua após a publicidade

De acordo com a ‘lei’ que vigora no tráfico, roubos não são permitidos na região para evitar operações policiais em seus domínios.

Os jovens negros foram torturados e mortos, e seus corpos encontrados no porta-malas de um carro, no bairro de Brotas.

Na ocasião, imagens de Bruno e Yan subjugados e sentados no chão do pátio do supermercado com quatro pacotes de carnes que teriam tentado furtar circularam em aplicativos de mensagens e redes sociais.

Ao longo das investigações, a Justiça determinou a prisão de traficantes e funcionários do supermercado envolvidos.

Além da indenização

Além da indenização em dinheiro, o termo do acordo judicial tem 41 cláusulas com obrigações que deverão ser cumpridas pelo Atakarejo.

Entre as medidas que a rede de supermercados se comprometeu a adotar estão o aumento da contratação de trabalhadores negros, de forma proporcional ao número de pessoas negras no estado de atuação, conforme o censo mais recente do IBGE.

Continua após a publicidade

“A empresa terá até um ano para fazer com que o quadro de funcionários espelhe a realidade populacional, e deverá incorporar definitivamente esse espelhamento nos padrões de funcionamento da rede de supermercados”, destacou a Defensoria Pública da União

O Atakarejo também deverá manter, durante três anos, um programa específico e exclusivo de estágio para pessoas negras, com dez vagas por ano.

A rede atacadista fica proibida de impedir a filmagem das abordagens realizadas por seus funcionários, dentro ou fora das lojas. O Atakarejo deverá também manter um canal ativo de denúncias.

Manifestantes em ato contra o racismo na avenida paulista. Foto: Taba Benedicto/Estadão Foto: Taba Benedicto/Estadão

Atakarejo terá de adotar ‘alguns cuidados no momento da contratação de pessoal para segurança patrimonial, ficando proibida de contratar empresa que tenha em seus quadros de empregados e gestores policiais civis ou militares da ativa ou que tenham sido expulsos de tais instituições’.

O defensor público federal Gabriel César explicou que a Defensoria e as instituições envolvidas na negociação optaram pelo acordo com o supermercado porque o processo é sempre imprevisível e pode demorar anos.

“Sabemos que dinheiro nenhum vai trazer de volta essas vidas, mas a indenização e a cobrança da adoção de medidas para que não se permita o assassinato de pessoas negras é o que é possível de se fazer, no campo do direito. Vamos monitorar e cobrar que esse dinheiro realmente seja usado para beneficiar pessoas negras e combater o racismo”, disse Gabriel, que atua como defensor regional de Direitos Humanos na Bahia.

Continua após a publicidade

Construção coletiva

Uma das entidades do movimento negro que assinou o acordo foi a Educafro - Organização Não Governamental (ONG) que já garantiu o acesso de cerca de 100 mil jovens negros ao ensino superior.

“Trata-se de um acordo histórico, construído com a participação da sociedade civil e de diversos entes públicos que trabalharam por mais de um ano na construção de uma solução amigável que, de fato, representasse um avanço na luta contra o racismo. São medidas de impacto direto na vida da empresa e que também contemplam a transferência de valores para o benefício imediato de incontáveis cidadãos e cidadãs da periferia de Salvador”, disse o advogado Márlon Reis, Coordenador Jurídico da Educafro.

Indenização individual

Representando a mãe de Yan, a Defensoria Estadual da Bahia também ajuizou uma ação na 9.ª Vara Cível de Salvador contra o Atakarejo, pedindo indenização para a família.

A instituição também propôs a realização de um acordo extrajudicial, que aguarda homologação.

Segundo a defensora pública estadual Ariana Souza, o acordo celebrado para indenização financeira da família de Yan não interfere nos trâmites processuais da ação civil pública.

Continua após a publicidade

“O primeiro tem caráter individual, enquanto a ação civil visa a reparação coletiva por dano moral, social e coletivo causado à população negra e consumidora da Bahia. Além disso, a denúncia criminal do Ministério Público segue os trâmites processuais normais”, explica Ariana Souza.

COM A PALAVRA, ATAKAREJO

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Atakarejo e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.