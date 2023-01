Acordo prevê recuperar US$ 44 mi desviados em SP na gestão de Maluf

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Procuradoria-Geral do Município fecharam nesta terça-feira, 24, um acordo para a recuperação de US$ 44 milhões (aproximadamente R$ 226 milhões) que teriam sido desviados pelo ex-prefeito Paulo Maluf (1993-1996), hoje com 91 anos, nas obras da Avenida Jornalista Roberto Marinho e do Túnel Ayrton Senna.

Maluf foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a sete anos e nove meses de prisão no caso e hoje cumpre pena em regime domiciliar.

As negociações para a assinatura do acordo começaram há cerca de um ano e preveem ainda o pagamento de US$ 23 milhões (R$ 118 milhões) para cobrir custas em processos internacionais nas Ilhas Virgens Britânicas e em Jersey.

O acordo, chamado de termo de autocomposição, foi firmado em uma ação civil pública movida desde 2009 pelo MP.

Os promotores de Justiça Silvio Marques e José Carlos Blat, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, que trabalham no caso Maluf há mais de duas décadas, e a promotora Karyna Mori, vão pedir a homologação na próxima segunda-feira. Se o pedido for aceito, o dinheiro deverá ser depositado à vista em até cinco dias após o trânsito em julgado da sentença na 4.ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Empresas

O acordo foi firmado com Eucatex, fabricante de tintas e pisos controlada pela família do ex-prefeito, e as offshores Kildare, Durant e MacDoel, com a interveniência do Banco BTG Pactual.

Pelo instrumento, o BTG, que não tem nenhuma relação com os fatos investigados, vai adquirir um terço das ações ordinárias e preferenciais da Eucatex e créditos discutidos no processo.

O banco pagará US$ 53 milhões (R$ 272 milhões) e a Eucatex vai desembolsar US$ 7,2 milhões (R$ 37 milhões) para se livrar do processo. Além disso, o município receberá valores depositados em duas ações judiciais em São Paulo, com o total de aproximadamente R$ 35 milhões.

Se o termo for aprovado pela Justiça, Eucatex, Durant, Kildare e MacDoel serão excluídas do polo passivo da ação civil pública. Na prática, a Eucatex terá os bens, que estavam bloqueados desde 2013, liberados. O processo continua em relação aos Maluf. A liquidação das offshores em processos no exterior também será encerrada.

"O benefício de se fazer o acordo é esse: a gente abrevia esforço, energia e tempo", afirma a procuradora-geral do município Marina Magro Beringhs Martinez. "Esse é um caso acompanhado pela Procuradoria-Geral do Município e pelo Ministério Público há vinte anos. E ainda muitos outros anos seriam necessários para a gente obter um desfecho minimamente parecido com o de hoje."

Com a assinatura do acordo, os réus remanescentes na ação civil pública serão apenas pessoas físicas: o ex-prefeito, sua mulher, Sylvia, e os filhos Flávio, Otávio, Lina e Lígia. Os investigadores avaliam que a exclusão das empresas tende a facilitar a cobrança dos valores que o MP ainda busca recuperar no processo - cerca de US$ 250 milhões (R$ 1,2 bilhão).

Investigação

De acordo com a investigação, Maluf desviou em conluio com construtoras e doleiros mais de US$ 300 milhões das obras públicas e usou as offshores para reinvestir pelo menos US$ 93 milhões na Eucatex. O esquema teria sido viabilizado por meio de operações complexas que envolveriam a compra de debêntures, posteriormente convertidas em ações, por meio de fundos de investimento e trusties que na verdade seriam controlados pela família do ex-prefeito, em um possível mecanismo de lavagem de dinheiro.

As ações que pertenciam às offshores estavam bloqueadas em processos no exterior desde 1999 e agora devem ser compradas pelo BTG. Essas empresas tiveram a falência decretada e dois liquidantes foram nomeados pela Justiça de Jersey para cuidar da execução. Foram eles que negociaram com o banco a venda das ações.

O Ministério Público de São Paulo estima que o total recuperado no caso Maluf é de mais de US$ 100 milhões. Isso porque, além do acordo de hoje, os promotores também conseguiram outras repatriações e acordos com bancos internacionais que chegaram a US$ 55 milhões.

COM A PALAVRA, A EUCATEX

A Eucatex confirmou a assinatura do acordo. A empresa afirma que o instrumento "põe fim a uma duradoura controvérsia jurídica em múltiplas jurisdições relacionada a acontecimentos de 1997 e que levou a liquidação judicial de veículos constituídos nas Ilhas Virgens Britânicas que detinham um percentual relevante do capital social da Eucatex".

"Como forma de ressarcimento e liberação da Eucatex de todos os processos relacionados, a companhia se comprometeu a pagar aproximadamente US$ 7 milhões aos cofres públicos", diz a manifestação.

A nota afirma ainda que o banco BTG Pactual "adquiriu a participação acionária então detida pelos veículos estrangeiros em liquidação, e, uma vez concluída a operação, passará a deter cerca de 33% da companhia via ações preferenciais".

"A chegada do novo sócio e a extinção de um passivo judicial relevante, com o pagamento integral à prefeitura dos valores perseguidos mediante execuções judiciais no Brasil e no exterior, permitirá à companhia seguir com suas atividades de forma estável e com segurança jurídica", afirma a Eucatex. "O grupo de controle da empresa não sofrerá qualquer alteração com o ingresso do BTG Pactual, tendo sido firmado um acordo de acionistas com o objetivo de delinear temas relacionados a governança corporativa e transparência a todos os integrantes do mercado."