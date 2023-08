Adoção: entenda como funciona o processo no Brasil

Leonardo Marcondes. Foto: Divulgação

O processo de adoção no Brasil é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e visa garantir o bem-estar das crianças e adolescentes envolvidos. Para iniciar o processo de adoção de uma criança ou adolescente é necessário atender a alguns requisitos específicos.

Primeiramente, o adotante deve ter pelo menos 18 anos de idade e ser considerado legalmente capaz, ou seja, ter plena capacidade para exercer os direitos e deveres relacionados à adoção. Além disso, é essencial que o adotante demonstre estabilidade emocional e familiar, proporcionando um ambiente seguro e adequado para o desenvolvimento da criança ou adolescente.

O processo de adoção pode ser realizado por pessoas solteiras ou casais, sendo que no caso dos casais, deverá ser comprovado que são casados ou vivem em união estável. É preciso ter uma diferença de idade mínima de 16 anos entre os adotantes e o adotado. No caso de crianças e adolescentes que são irmãos devem, preferencialmente, continuar juntos. É importante ressaltar que casais homossexuais também podem adotar, não havendo qualquer distinção legal ou procedimental no processo de adoção.

Os pretendentes à adoção passam por uma avaliação psicossocial realizada por uma equipe técnica, que analisa suas condições emocionais, socioeconômicas e familiares. Além disso, é necessário participar de um curso preparatório que visa orientar e preparar os futuros pais adotivos para as responsabilidades da adoção e orientar sobre como deve ser feita a aproximação entre a família adotante e a pessoa adotada.

Quanto ao tempo médio do processo de adoção, ele pode variar de acordo com diversos fatores. Os adotantes têm a possibilidade de escolher o perfil da criança ou adolescente a ser adotada, podendo escolher características físicas, gênero e até mesmo histórico comportamental e de doenças. Quanto mais características e exigências os pais adotantes fizerem, maior tende a ser o tempo que o processo vai demorar. O local de residência dos pretendentes e a demanda de processos na região também podem influenciar na duração do processo. Em alguns casos, quando os pretendentes têm um perfil amplo de crianças que desejam adotar, o processo pode ser mais rápido. Por outro lado, se os adotantes têm preferências muito específicas, pode levar mais tempo para encontrar uma criança que se encaixe no perfil desejado.

É importante lembrar que o processo de adoção pode ser complexo, mas seguir todas as etapas e requisitos legais é fundamental para garantir o bem-estar da criança ou adolescente e a segurança jurídica da família adotiva.

Apesar dos desafios, é importante ressaltar que a adoção é uma forma amorosa de construir uma família, proporcionando um lar seguro e afetuoso para crianças que estão em situação de acolhimento, tornando o sonho de ter filhos uma realidade para muitos casais que enfrentam a infertilidade.

*Leonardo Marcondes, advogado especialista em Direito de Família