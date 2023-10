Advogada processa na Justiça promotor do MP que a chamou de ‘cadela’

O promotor Walber Luis Silva do Nascimento, acusado pela advogada Catharina Estrela Ballut de injúria Foto: Reprodução/Acervo pessoal

A advogada Catharina Estrela Ballut, do Amazonas, acionou a Justiça para que o promotor aposentado Walber Luis Silva do Nascimento, do Ministério Público estadual, responda por injúria em razão de tê-la chamado de ‘cadela’. A advogada ainda atribui ‘crime majorado’ ao promotor, pedindo que a pena eventualmente aplicada a ele seja ampliada.

O processo tem como base episódio ocorrido no dia 11 de setembro, no Plenário da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus. Na ocasião, atuando como promotor do caso, Walber afirmou: “Eu cresci ouvindo da minha mãe que eu deveria respeitar as mulheres e ela dizia - ‘olha, se aparecer uma cadela aqui grávida de ti, tu vai casar’”.

Catharina protestou: “Mulher não é cadela. Isso é prova do machismo estrutural na nossa sociedade”.

A advogada passou mal - segundo seus advogados, em razão do ‘peso das agressões’ - e foi atendida pelo setor médico do Tribunal.

Em seguida, veio a ofensa à advogada. De acordo com o relato dos advogados de Catharina, o promotor respondeu: “Cachorros são leais, puros, sinceros, verdadeiros. No quesito lealdade, e me referindo à Vossa Excelência, comparar Vossa Excelência com uma cadela de fato é muito ofensivo, mas não à Vossa Excelência, à cadela.”

Catharina pediu que o caso fosse registrado na ata do julgamento, narrando que foi ofendida com a comparação a um animal e ‘exigindo desagravo’ em razão da ‘dignidade humana violada’.

Continua após a publicidade

O promotor contestou. Ele disse que a advogada ‘deturpou’ o contexto do caso, mas reiterou a fala anterior.

“E eu disse que os cachorros eram fiéis, eram leais. Levando em consideração a lealdade, eu não poderia fazer essa comparação dela com uma cadela, porque senão estaria ofendendo a cadela. Eu não a comparei em nenhum momento”, disse.

Os advogados de Catharina, capitaneados pelo criminalista Alberto Zacharias Toron, argumentam que o promotor sugeriu que uma ‘cadela’ estaria ‘em patamar superior’ à advogada. “Não há necessidade de ser filólogo para saber que a expressão cadela ostenta forte carga ofensiva quando relacionada a uma mulher”, ponderam.

Segundo eles, a comparação se deu ‘com a única e exclusiva intenção de ofender sua honra subjetiva, seu decoro e sua dignidade, sem que as palavras a ela dirigidas tivessem qualquer relação com a discussão da causa, ficando evidente, portanto, o dolo em sua conduta’.

Alberto Toron e os outros advogados de Catharina alegam que o promotor quis ‘atingir o sentimento pessoal de amor próprio, a compostura e a respeitabilidade da advogada diante do público que assistia à sessão de julgamento e, principalmente, dos senhores jurados’.

COM A PALAVRA, O PROMOTOR WALBER LUÍS SILVA DO NASCIMENTO

Continua após a publicidade

A reportagem do Estadão busca contato com o promotor de Justiça aposentado Walber Luís Silva do Nascimento, do Ministério Público do Amazonas. O espaço está aberto para sua manifestação.