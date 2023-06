Advogado pede ao STF que tranque investigação e libere redes de Marcos do Val

Versão do senador Marcos do Val é investigada. Foto: Wilton Junior/ Estadão Foto: Wilton

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu nesta segunda-feira, 19, um habeas corpus que pede o trancamento da investigação sobre o suposto plano golpista denunciado pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES).

O HC também pede a devolução do material apreendido pela Polícia Federal na semana passada, no gabinete e na casa do senador, além do desbloqueio dos perfis de Marcos do Val nas redes sociais.

O pedido não partiu da defesa do senador. O autor do habeas corpus é o advogado Carlos Klomfahs. O trabalho, segundo ele, é pro bono.

O argumento é que houve violação da imunidade parlamentar. O advogado afirma que as buscas no gabinete de Marcos do Val, sem o aval do Senado, podem abrir precedentes ‘perigosos’ para a democracia e a separação dos Poderes.

“A ausência pública dos motivos justificantes para tal ato judicial em face de um Senador da República sem a apreciação pela Casa Legislativa, revela-se ser uma espécie de fishing expedition, conhecida como pescaria probatória, ou seja, a procura especulativa”, diz um trecho do HC.

Continua após a publicidade

Leia também Família Bolsonaro ignora Marcos do Val e silencia sobre operação da PF que atingiu aliado

Não é a primeira vez que o STF autoriza busca e apreensão nas dependências da Câmara e do Senado. Os gabinetes do deputado Eduardo da Fonte (PP-PE) e do senador Ciro Nogueira (PP-PI), por exemplo, já foram alvos da Polícia Federal na Operação Lava Jato. As operações atendem, via de regra, a pedidos do Ministério Público Federal e da PF para aprofundar investigações.

Plano golpista

Marcos do Val denunciou um suposto plano golpista em fevereiro e atribuiu as articulações ao ex-presidenre Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Ele também implicou o ministro Alexandre de Moraes, em versões contraditórias.

O senador alega que Daniel Silveira teria proposto, em uma reunião na presença de Bolsonaro, uma gravação clandestina de Moraes na tentativa de induzir o ministro a falar ‘algo no sentido de ultrapassar as quatro linhas da Constituição’. O objetivo seria anular o resultado da eleição e prender Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Relator da investigações, Moraes determinou que Bolsonaro seja ouvido pela PF. A defesa do ex-presidente afirma que ele ‘jamais participou de qualquer conversa sobre um suposto golpe de Estado’.