Afastamento de cláusula arbitral por hipossuficiência financeira da parte gera riscos à segurança jurídica

Fernando Gemelli Eick e Laura Gonçalves. Foto: Divulgação

Sob o argumento de hipossuficiência financeira do franqueado frente ao franqueador para arcar com seus custos da arbitragem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), em recente decisão, de 22.12.2022, afastou a cláusula arbitral existente em contrato de franquia.

A arbitragem é um meio alternativo de solução de conflitos, escolhida pelas partes em detrimento da jurisdição estatal por diversas razões, em especial por sua maior rapidez, especialização e flexibilidade. A sentença prolatada pelo juízo arbitral não é recorrível, exceto em hipóteses específicas previstas em lei. A opção pela arbitragem deve ser estipulada por escrito e, em contratos de adesão, só será eficaz se for de iniciativa do aderente ou tiver sua concordância específica.

No acórdão proferido pelo TJSP, os julgadores consideraram que existiria um dever de informação, do franqueador ao franqueado, quanto aos custos de uma arbitragem, ressaltando que a imposição da cláusula arbitral, embora prevista no contrato celebrado entre as partes, implicaria no impedimento de acesso à justiça pelo franqueado, em razão de sua hipossuficiência financeira, que restou reconhecida pela concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos. O acórdão é objeto de recurso ainda pendente de julgamento e se opõe ao entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive aquele proveniente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Considerando o fato de que a cláusula compromissória é livremente pactuada entre as partes, há uma legítima expectativa de submissão do conflito ao juízo arbitral, sendo que a flexibilização da cláusula exime a parte de uma obrigação que contraiu voluntariamente, o que implica em um risco à adesão ao sistema arbitral e à segurança jurídica. Espera-se que o acórdão proferido pelo TJSP seja revertido em eventual recurso aos Tribunais Superiores.

Inclusive, em sentido contrário ao exposto pelo TJSP, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar a possibilidade de afastamento da convenção de arbitragem pela jurisdição estatal em decorrência da hipossuficiência de empresa que teve sua falência decretada, já se posicionou afirmando que a pactuação da cláusula compromissória tem força vinculante, de modo que deve ser respeitada a competência do juízo arbitral para decidir acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória (conhecida como princípio da Kompetenz-Kompetenz).

*Fernando Gemelli Eick e Laura Gonçalves, sócio e advogada do Eick Haber Shima Pacheco Advogados