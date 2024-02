Notícias sobre a infiltração progressiva de seus membros em órgãos públicos e o uso de empresas de fachada para encobrir recursos ilícitos fazem lugar comum o receio de que o País siga o rumo do México ou do Equador, onde cartéis controlam amplos territórios e enfrentam o poder público sem grandes cerimônias.

No campo das expectativas, as declarações do ministro e de seu futuro secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, indicam disposição e seriedade para enfrentar o problema. Sem recorrer a propostas populistas e inúteis, como o fim das saídas temporárias de presos, cuja extinção aumentaria a tensão nos presídios e não afetaria as organizações criminosas, indicaram um caminho importante: a integração entre polícias, o compartilhamento de informações e o enfrentamento inteligente do crime organizado.

Se as facções funcionam em território nacional, interligadas, com representantes em cada estado e contatos externos, não será possível combatê-las apenas com o esforço das polícias estaduais. É necessária uma coordenação com a polícia federal, a troca de dados com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a Receita Federal, cartórios e outros órgãos, bem como um sistema de comunicação que garanta eficiência das investigações e do cumprimento de mandados. Sem informação plena, não há estratégia viável para enfrentar organizações sofisticadas como aquelas que grassam no País.

Tal integração, para além de identificar os líderes dos grupos e suas áreas de atuação, deve ser capaz de revelar o produto do crime e as operações comerciais e financeiras dele decorrentes. A prisão dos chefes não afeta as organizações, seja porque são substituídos por outros membros, seja porque seguem coordenando as atividades de dentro das unidades de custódia. A melhor forma de abalar tais facções é seguir e confiscar os recursos oriundos do crime, desbaratar os meios de lavagem de dinheiro, afetando, com isso, sua capacidade de manter estruturas, pagar soldados e os eventuais funcionários públicos que facilitam suas atividades.