Abordando especificamente a igualdade salarial, a qual é um princípio considerado como um direito fundamental e estando presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a igualdade salarial entre homens e mulheres não é uma realidade atualmente. O fenômeno da desigualdade salarial ainda é presente, já que dados constantes de pesquisas realizadas pelo IBGE, mulheres recebem salário 22% menor em comparação aos homens. Essa diferença de remuneração é mais elevada quanto mais alto for o cargo ocupado, pois mulheres em posição de liderança chegam a receber cerca de 34% menos em relação aos profissionais do gênero masculino que ocupam o mesmo cargo.

Neste contexto, foi criada a lei n.º 14.611/2023, que dispõe sobre a igualdade salarial e critérios remuneratórios entre homens e mulheres, publicada em 4 de julho de 2023 pelo Poder Executivo, e posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 11.795/2023 e pela Portaria nº 3.714/2023 do Ministério do Trabalho e Emprego.

O seu conteúdo reiterou o que já previa a Consolidação das Leis do Trabalho quanto à impossibilidade de desigualdade salarial entre mulheres e homens, e estabeleceu: mecanismos de transparência salarial, a disponibilização de canais específicos para denúncias de discriminação salarial e a obrigação de que empresas com mais de 100 colaboradores publiquem, semestralmente, Relatórios de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios, e a previsão de multa administrativa em valor correspondente a até 3% da folha de salários da empresa, limitado a cem salários-mínimos, sem prejuízo das sanções aplicáveis aos casos de discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Certamente, esta legislação e a real e efetiva fiscalização do seu cumprimento pelas esferas governamentais, contribui profundamente para o alcance da igualdade entre gêneros no mercado de trabalho, minimizando a desigualdade histórica que tanto afeta as mulheres. Desta forma, as mulheres têm um motivo a mais para comemorar no Dia Internacional, pois um passo importante foi efetivado nesta direção.

Por fim, é importante ressaltar que as empresas que se preocupam com sustentabilidade e responsabilidade corporativa e adotam iniciativas e boas práticas ASG (Ambiental, Social e Governança) devem estar atentas às questões acima expostas quanto à justa remuneração entre homens e mulheres, propiciando as mesmas oportunidades econômicas àqueles que exercem as mesmas atividades. Isto porque o pilar “S”, de Social, se refere à adoção de práticas voltadas ao respeito e valorização humana.