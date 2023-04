Agronegócio: holding rural como forma de planejamento patrimonial

Samira de Mendonça Tanus Madeira. Foto: DIVULGAÇÃO

O mercado do agronegócio representa grande parte da riqueza do país, que conta com forte atuação das empresas familiares nesse setor. Por esta razão, foi criado no âmbito jurídico, mecanismos de planejamento sucessório e patrimonial, visando maior economia fiscal e celeridade em caso de sucessão, já que o inventário no Brasil, em quase todos os casos, apresenta-se como uma das ações judiciais mais demoradas e de maior custo financeiro.

Para além da economia, um dos pilares de um planejamento é o controle absoluto de todo o patrimônio, assim como a gestão, pelos proprietários dos imóveis, que permanecerão detentores das decisões sobre os mesmos, através das cláusulas inseridas no contrato social e das demais previstas no PROTOCOLO FAMILIAR. Neste contexto, para possibilitar e facilitar a continuidade do exercício da atividade empresarial, implantou-se, no setor do agronegócio, as holdings rurais.

Em outro sentido, quando os proprietários do agronegócio não possuem uma holding rural, assumem uma maior carga fiscal de tributação na pessoa física, perdendo outros benefícios, como, por exemplo, o retorno de capital sob a forma de lucros e dividendos sem incidência de tributação; a preservação do patrimônio pessoal e empresarial, e a otimização do processo sucessório. Afirma-se que este é um dos maiores motivos que levam os herdeiros a venderem suas partes nas propriedades rurais, apenas em razão da necessidade do pagamento dos impostos de transmissão.

Como forma de planejamento, as holdings rurais operam a transferência da titularidade das áreas rurais e outros bens, do nome da pessoa física do produtor para uma pessoa jurídica, que terá condições de criar mecanismos para proteger o patrimônio e facilitar a sucessão patrimonial, além de otimizar a tributação incidente na atividade agrícola. Como exemplo, economia mensal de Locações de Imóveis - Tributação Holding: 11,33% Pessoa Física: 27,5% e venda- um imóvel é alienado via holding, eventual ganho de capital é tributado em 6,73% e não em 15%. Sendo assim, a venda e locação de bens dentro da pessoa jurídica é muito menos onerosa, sobretudo nos casos em que há ganho de capital.

Por fim, é certo que, como resultado, aumenta a capacidade de negociação na compra de insumos agrícolas e maquinários, além de facilitar o acesso a crédito junto às instituições financeiras e cooperativas agrícolas, o que reflete diretamente no aumento da produção e na rentabilidade do negócio.

*Samira de Mendonça Tanus Madeira é advogada (OAB/ RJ 174.354), com especialização em Direito Processual Civil, Planejamento Sucessório e Direito Imobiliário. Extensão em Contract Law; From Trust to Promisse to Contract - Harvard University e Direitos Humanos e Novas Tecnologias pela Universidade de Coimbra. Sócia do escritório Tanus Madeira Advogados Associados, fundado em 1983, com unidades nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé- RJ