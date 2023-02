AGU pede a Comitê Olímpico e CBV que abram processos disciplinares sobre publicação de Wallace de Souza

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu nesta quarta-feira, 1º, que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) abram processos disciplinares sobre a conduta do jogador Wallace de Souza.

A pasta defende que ele receba as penas máximas previstas nos regulamentos das entidades: banimento pelo COB e suspensão pela CBV. Também sugere uma multa de R$ 100 mil.

O atleta do Cruzeiro, que já jogou na seleção, abriu uma enquete no Instagram para perguntar aos seguidores se alguém 'daria um tiro na cara' do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com a repercussão da publicação, ele se desculpou e disse que foi 'infeliz'.

A AGU afirma que, além de ter violado códigos de conduta e de ética desportiva, o jogador também deve ser enquadrado por incitação ao crime.

"A manifestação de ódio realizada pelo jogador em sua rede social não está protegida pelo direito à liberdade de expressão, pois a ninguém é autorizado cometer crime invocando essa liberdade fundamental", afirma a AGU.

Wallace de Souza abriu enquete para seguidores responderem se alguém 'daria tiro na cara de Lula'. Foto: Reprodução

Saiba os desvios imputados pela AGU ao atleta:

- Delito de incitação ao crime, previsto no Código Penal;

-Violação ao artigo 243-D (incitação pública ao ódio ou a violência) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva;

- Violação aos artigos 8º (uso indevido de expressões discriminatórias) e 34 (incitação a práticas de ato de violência por meio de redes sociais) do Código de Conduta Ética do COB;

- Desrespeito ao artigo 43 do Código de Ética e Disciplina da CBV, que estabelece como dever dos atletas 'rejeitar com energia' manifestação violenta oriunda de preferência política.

Repúdio

A CBV divulgou uma nota de repúdio a 'qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos'. A entidade disse que o esporte deve ser uma 'ferramenta para propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade'.