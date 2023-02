AGU pede que 54 radicais e três empresas sejam condenados a pagar R$ 20,7 milhões por atos golpistas 

Radicais invadiram sedes do Supremo, Planalto e Congresso. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO - 8/1/2023 Foto: Estadão

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu que 54 pessoas, três empresas, uma associação e um sindicato sejam condenados a pagar R$ 20,7 milhões pelos protestos golpistas do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes.

É o primeiro pedido de condenação definitiva pelos atos de vandalismo. A AGU move outras quatro ações contra suspeitos de financiar ou participar das manifestações extremistas. Em três delas, a Justiça autorizou o bloqueio cautelar de bens para assegurar o ressarcimento dos cofres públicos em caso de condenação.

O pedido atinge pessoas e empresas envolvidas no fretamento dos ônibus que levaram manifestantes a Brasília para participar dos atos golpistas. A Associação Direita Cornélio Procópio e o Sindicato Rural de Castro (PR) também estão no polo passivo.

O documento foi enviado à Justiça Federal do Distrito Federal e afirma que todos tinham 'consciência' do risco de violência. A AGU menciona as publicações feitas para convocar os manifestantes, que já faziam referência a uma 'tomada de poder'.

"Fato que demonstra uma articulação prévia ao movimento com finalidade não ordeira, sendo o financiamento do transporte um vetor primordial para que ele ganhasse corpo e se materializasse nos termos ocorridos", diz um trecho do pedido.

"Num regime democrático, como no sistema brasileiro, contraria os costumes da democracia e a boa-fé a convocação e financiamento de um movimento ou manifestação com intento de tomada do poder, situação essa que evidencia a ilicitude do evento ocorrido", acrescenta a AGU.

O valor cobrado na ação considera os prejuízos causados no Supremo Tribunal Federal (STF), Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O montante ainda pode ser majorado, porque os cálculos da destruição provocada pelos vândalos não foram concluídos. A lista de bens depredados inclui obras de arte, mobiliários, vidraças e equipamentos de tecnologia.

O pedido foi enviado em uma ação cautelar (urgente), usada para bloquear os bens dos radicais, que agora a AGU tenta converter em ação civil pública, justamente para garantir uma condenação definitiva.

A Advocacia-Geral da União fez uma retificação no número de pessoas e de empresas acionadas. Inicialmente, eram 52 pessoas físicas e sete pessoas jurídicas. A pasta afirma que algumas empresas 'prestaram esclarecimentos e demonstraram não ter envolvimento com os atos do dia 8 de janeiro'. "Inclusive, em alguns casos, indicando quem foram os reais contratantes dos ônibus", diz a ação.

O objetivo da AGU é garantir que os envolvidos nas manifestações sejam obrigados a arcar com os danos causados nas sedes dos Poderes. Em outra frente, a Procuradoria-Geral da República (PGR) cuida da investigação criminal sobre o 8 de janeiro. O órgão abriu inquéritos que se debruçam sobre o papel de autoridades, financiadores, organizadores e executores nos atos golpistas. Mais 600 pessoas já foram denunciadas.

Entre os investigados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, e deputados bolsonaristas.

Veja a lista das pessoas e empresas acionadas pela AGU

Adailton Gomes Vidal Ademir Luis Graeff Adoilto Fernandes Coronel Adriane De Casia Schmatz Hagemann Adriano Luis Cansi Alethea Veruska Amir Roberto El Dine Aparecida Solange Zanini Bruno Marcos De Souza Campos Carlos Eduardo Oliveira Cesar Pagatini Claudia Reis De Andrade Daniela Bernardo Bussolotti Dyego Primolan Rocha Fernando Jose Ribeiro Casaca Franciely Sulamita de Faria Genival Jose da Silva Hilma Schumacher Jasson Ferreira Lima Jean Franco de Souza João Carlos Baldan Jorge Rodrigues Cunha José de Oliveira José Marcolino Ramos José Roberto Bacarin Josiany Duque Gomes Simas Leomar Schinemann Marcelo Panho Marcia Regina Rodrigues Marcio Vinicius Carvalho Coelho Marco Antonio de Souza Marcos Oliveira Queiroz Marlon Diego de Oliveira Michely Paiva Alves Monica Regina Antoniazi Nelma Barros Braga Perovani Nelson Eufrosino Pablo Henrique da Silva Santos Patricia dos Santos Alberto Lima Pedro Luis Kurunczi Rafael da Silva Rieny Munhoz Marcula Rosangela de Macedo Souza Ruti Machado da Silva Sandra Nunes de Aquino Selma Borges Pereira Fioreze Sheila Ferrarini Sheila Mantovanni Stefanus Alexssandro Franca Nogueira Sulani da Luz Antunes Santos Valfrido Chieppe Dias Vanderson Alves Nunes Yres Guimaraes Zilda Aparecida Dias Alves Transportes Ltda Associação Direita Cornélio Procópio Primavera Tur Transporte Eireli Rv da Silva Serviços Florestais Ltda. Sindicato Rural de Castro

