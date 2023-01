AGU pede ao Supremo que mande rastrear GPS para identificar golpistas

Radicais atacaram Supremo, Planalto e Congresso. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO - 8/1/2023

A Advocacia-Geral da União voltou a acionar o Supremo Tribunal Federal para levantar informações que possam abastecer as investigações sobre a invasão e depredação, por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, às sedes dos três Poderes. A AGU quer a extração de dados de GPS e de triangulações de rádio, registrados entre as 13h e 21h de domingo, 8, em Brasília, para identificar invasores das dependências do Congresso, Supremo e Planalto.

A AGU pede ainda que tais dados sejam apresentados à Corte máxima não só por operadoras de telefonia, mas também por plataformas como Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp, Youtube, Google e Tik Tok, com a identificação dos respectivos IPs que acessaram tais aplicativos nas imediações da Praça dos Três Poderes e no Quartel General do Exército.

O pedido sustenta que os dados não devem ser compartilhados diretamente com a instituição, 'mas tão somente armazenados pelas empresas para eventual fornecimento às autoridades judiciais e de persecução penal'.

O órgão chefiado por Jorge Messias já havia pedido ao ministro Alexandre de Moraes que determinasse às operadoras de telefonia o armazenamento, por 90 dias, dos registros de conexão suficientes para determinar geolocalização de usuários, visando identificar quem esteve nas dependências do Congresso, do STF, do Planalto e ainda, no QG do Exército.