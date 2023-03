AGU e Pernambuco fecham acordo para 'gestão compartilhada' de Noronha, com limite de 11 mil turistas ao mês

Fernando de Noronha. FOTO: FELIPE MORTARA/ESTADÃO

A Advocacia-Geral da União informou ao Supremo Tribunal Federal sobre acordo fechado entre a União, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o governo de Pernambuco e a Agência Estadual do Meio Ambiente para 'gestão compartilhada' do arquipélago de Fernando de Noronha. A Corte ainda vai decidir sobre a conciliação. Se homologado, o acordo vigerá por prazo indeterminado.

O acerto esvazia iniciativa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acionou o STF para repassar o domínio do arquipélago para a União. À época, a AGU alegou que o governo de Pernambuco estaria "descumprindo os termos do contrato e embaraçando a atuação da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União e de órgãos ambientais federais na gestão da área".

O acordo agora celebrado entre o governo Lula e o de Pernambuco prevê que os ambos não poderão ampliar o perímetro urbano existente, 'devendo coibir construções irregulares e buscar a regularização ou a demolição - quando cabível -, daquelas já erguidas em desconformidade com as normas ambientais específicas do arquipélago'.

Além disso, até a elaboração de um estudo de capacidade, com indicadores de sustentabilidade, o número de turistas da ilha não poderá ultrapassar 11 mil ao mês e 132 mil ao ano.

Cada um dos signatários do documento devem cumprir 'atribuições específicas setorizadas'. As atividades serão acompanhadas por um comitê de quatro gestores - dois da União e dois do governo do Estado.

A AGU diz que a iniciativa visa a 'proteção do meio ambiente e a cooperação de modo a compatibilizar a gestão administrativa, urbanística e turística do conjunto de ilhas com diretrizes de defesa da biodiversidade, do uso sustentável dos recursos naturais, do adequado disciplinamento do uso do solo e do planejamento territorial'.