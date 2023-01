AGU pede ao Supremo 'esclarecimentos' sobre alcance da decisão que declarou inconstitucional orçamento secreto

Supremo Tribunal Federal.

A Advocacia-Geral da União acionou o Supremo Tribunal Federal em meio ao plantão judiciário pedindo 'esclarecimento' sobre o alcance da decisão da Corte que declarou inconstitucional o orçamento secreto - esquema montado no governo Jair Bolsonaro para obter apoio no Congresso, revelado pelo Estadão.

O órgão questiona o trecho da decisão do STF que veda o uso das emendas de relator (RP-9), nos orçamentos de 2021 e 2022, para atender indicações de beneficiários feitas por parlamentares ou 'usuários externos'.

Segundo a decisão do Supremo, caberá aos ministros Estado titulares das pastas beneficiadas com recursos do orçamento orientarem a execução dos valores em conformidade com os programas e projetos existentes nas respectivas áreas.

O pedido da AGU é para que a determinação incida somente sobre verbas autorizadas, não atingindo aquelas cuja execução já tenha se iniciado, que ficam sujeitas apenas às obrigações de transparência ordenadas pela Corte máxima.

A AGU justifica o pedido de esclarecimento com a 'a proximidade do fim do presente exercício orçamentário e a complexidade administrativa possivelmente envolvida' no cumprimento de parte da decisão do STF.

"Há necessidade de discernir quais seriam as verbas dos orçamentos de 2021 e 2022 que seriam abrangidas por ele. Seriam apenas as verbas autorizadas (mas ainda não executadas) ou também aquelas com execução já iniciada (mediante ato de empenho)?", questiona o órgão.

Segundo a Advocacia-Geral da União, uma interpretação 'aglutinativa' de trechos da decisão do STF indica que todas as emendas de relator, tanto aos meramente autorizadas, quanto as que já tiveram execução iniciada, via empenho, estariam abarcadas pela vedação imposta pelo STF. estariam alcançadas pelo comando do item "c" do acórdão.

Já uma 'interpretação sistemática' do acórdão, ainda de acordo com a AGU, aponta 'em sentido contrário', limitando o alcance do comando do STF apenas às verbas classificadas como RP-9 que tenham sido meramente autorizadas, mas cuja execução não tenha sido iniciada.

"Além de coerente do ponto de vista sistemático, esse entendimento seria mais condizente com a necessidade de evitar que serviços, obras e compradas já iniciados sejam abruptamente suspensos, com previsíveis ônus para o erário e para direitos de terceiros. Afinal, caso as despesas já iniciadas possam ser reavaliadas e eventualmente canceladas/remanejadas pelos Ministérios, os contratados prejudicados poderão vir a buscar ressarcimento judicial futuro", sustenta a AGU.