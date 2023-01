AGU pede bloqueio de R$ 6,5 milhões de 59 financiadores de ônibus para atos golpistas; veja quem são

Grupos radicais invadem Congresso, Supremo e Planalto. FOTO: ANDRÉ BORGES/ESTADÃO

A Advocacia-Geral da União pediu ao juízo da 8ª Vara Federal Cível do Distrito Federal o bloqueio de R$ 6,5 milhões em bens de 52 pessoas e sete empresas apontadas como financiadoras de transportes para os atos golpistas registrados em Brasília no domingo, 8, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e destruíram parte das sedes dos três Poderes.

As pessoas e empresas citadas na ação civil pública protocolada nesta quarta, 11, fretaram ônibus apreendidos por ordem assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A lista foi elaborada com o auxílio de dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Segundo a AGU, o grupo teve 'papel decisivo' no que ocorreu no domingo, 8, e assim devem responder pelos danos causados ao patrimônio público federal.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DO PEDIDO DA AGU

No documento entregue à Justiça Federal no Distrito Federal, a AGU lista pessoas e empresas de dez Estados - São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Tocantins e Espírito Santo. Segundo o órgão, as 52 pessoas e as sete empresas listas 'de vontade livre e consciente, financiaram/participaram de atos que se convolaram em atos ilícitos dos quais, mais que os danos materiais ao patrimônio público federal, resultaram danos à própria ordem democrática brasileira'.

"A aglomeração de pessoas com fins não pacíficos só foi possível graças ao financiamento e atuação das pessoas listadas no polo passivo, o que culminou nos atos de vandalismo às dependências dos três Poderes da República. E sob esse aspecto é de se ressaltar que tais pessoas possuíam plena consciência de que o movimento poderia ocasionar o evento tal como vimos, de modo que a responsabilização civil é medida que se impõe em regime de solidariedade com quem mais deu causa ao dano ao patrimônio público", argumenta a AGU.

De acordo com o órgão, o montante de R$ 6.539.100,00 requerido deve ser usado para reparar danos causados pela depredação de patrimônio público. O valor indicado na ação é tido como 'preliminar' - leva em consideração 'estimativas' sobre danos de R$ 3,5 milhões ao Senado e de R$ 3,03 milhões Câmara. Ainda não foi calculado o prejuízo causado ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal.

Veja a lista das pessoas e empresas acionadas pela AGU

Adailton Gomes Vidal Ademir Luis Graeff Adoilto Fernandes Coronel Adriane De Casia Schmatz Hagemann Adriano Luis Cansi Alethea Veruska Amir Roberto El Dine Aparecida Solange Zanini Bruno Marcos De Souza Campos Carlos Eduardo Oliveira Cesar Pagatini Claudia Reis De Andrade Daniela Bernardo Bussolotti Dyego Primolan Rocha Fernando Jose Ribeiro Casaca Franciely Sulamita De Faria Genival Jose Da Silva Hilma Schumacher Jasson Ferreira Lima Jean Franco De Souza Joao Carlos Baldan Jorge Rodrigues Cunha Jose De Oliveira Jose Roberto Bacarin Josiany Duque Gomes Simas Leomar Schinemann Marcelo Panho Marcia Regina Rodrigues Marcio Vinicius Carvalho Coelho Marco Antonio De Souza Marcos Oliveira Queiroz Marlon Diego De Oliveira Michely Paiva Alves Monica Regina Antoniazi Nelma Barros Braga Perovani Nelson Eufrosino Pablo Henrique Da Silva Santos Patricia Dos Santos Alberto Lima Pedro Luis Kurunczi Rafael Da Silva Rieny Munhoz Marcula Rosangela De Macedo Souza Ruti Machado Da Silva Sandra Nunes De Aquino Sheila Mantovanni Stefanus Alexssandro Franca Nogueira Sulani Da Luz Antunes Santos Terezinha De Fatima Issa Da Silva Vanderson Alves Nunes William Bonfim Norte Yres Guimaraes Zilda Aparecida Dias Alves Transportes Ltda Associação Direita Cornélio Procopio Gran Brasil Viagens E Turismo Ltda Primavera Tur Transporte Eireli Rv Da Silva Serviços Florestais Ltda. Sindicato Rural De Castro Squad Viagens E Turismo Ltda

COM A PALAVRA, OS CITADOS

