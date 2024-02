A região amazônica é local de fartura de água, banhada pelo Rio Amazonas que nasce nos Andes (Peru), passa pela Colômbia, fascina com o Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões (AM) até chegar ao mar, na Ilha de Marajó (PA). Detentor de diferentes nomes ao longo dos seus quase sete mil quilômetros, alimenta o imaginário popular pela sua imponência, presente na expressão Riomar.

Os rios são os condutores da vida, levando as águas que os preenchem por todo o seu trajeto, algo valorizado pelos povos originários que não o veem como um mero recurso a ser explorado, mas como um ser vivo, que participa das conexões espirituais, culturais, práticas sociais e históricas dos diferentes povos indígenas no Brasil e no mundo.

A Cachoeira de Iauaretê, localizada na “Cabeça do Cachorro”, no município de São Gabriel da Cachoeira (AM), possui relevante significado cultural para os povos indígenas dessa região, para além das suas propriedades físicas. Ela está vinculada à história, à mitologia e à identidade cultural dos povos originários, especialmente, Tariano, Tukano, Desana e Piratapuia que ressaltam a ocupação ancestral da referida cachoeira nos seus mitos de criação, com os feitos da “gente do começo”, que viajaram na Cobra-Canoa pelos rios Amazonas, Negro e Uaupés e povoaram o local. Trata-se, portanto, de um lugar sagrado cujo significado e valor desvela a dimensão cultural que é impressa pelos povos do lugar [1].

A dimensão cultural da água, dos rios e da natureza está presente em outros locais do mundo que, inspirados pela cosmovisão dos povos originários, buscam construir arranjos para conferir proteção jurídica. A ganância, especialmente pelo ouro, mergulha a todos numa crise ecológica que ameaça o próprio planeta e faz com que os povos amazônicos vivenciem a ironia de sofrer com a ausência de água potável nas margens do maior rio do mundo.