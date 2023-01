Além de Rosa, ministros Alexandre, Gilmar e Lewandowski de prontidão no recesso da Corte para 'casos urgentes'

Supremo Tribunal Federal.

Com o encerramento do ano judiciário nesta segunda-feira, 19, o Supremo Tribunal Federal entra em recesso, período durante o qual a ministra presidente da Corte máxima, Rosa Weber, analisa casos urgentes que aportarem ao Tribunal. Neste ano, além dela, trabalharão normalmente os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowksi e Gilmar Mendes.

Assim, entre esta terça-feira, 20, e o dia 31 de janeiro, os três magistrados ficarão responsáveis por demandas que forem remetidas a seus gabinetes 'com risco imediato de perecimento do direito'. Já Rosa, vai analisar casos de sua competência e dos demais sete integrantes do STF - André Mendonça, Kassio Nunes Marques, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Edson Fachin e Dias Toffolli.

A última sessão do Supremo foi realizada na manhã de ontem, quando a Corte máxima, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade do orçamento secreto - esquema montado pelo governo Jair Bolsonaro para obter apoio no Congresso.

Após o julgamento, Rosa fez o último pronunciamento do ano, dizendo esperar de 2023 'dias com mais tolerância e respeito e menos dissensões e desigualdades'. A ministra afirmou ainda que o STF 'se manterá firme em seu papel institucional como guardião da Constituição, sempre na defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito'.

A presidente do Supremo também fez uma breve retrospectiva das ações analisadas pela Corte máxima. Entre os temas citados pela Corte está o orçamento secreto, além as decisões sobre o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos públicos e o direito ao atendimento em creche e pré-escola das crianças de até cinco anos.