Alerta de golpe troca de fotos íntimas. Muito cuidado

Raquel Gallinati Foto: Divulgação

As vítimas geralmente são homens adultos, muitas vezes casados. O golpista cria um perfil falso, com a foto de uma jovem atraente. Ele envia solicitações de amizade para a vítima, com quem troca fotos íntimas.

Com posse dessas imagens, um segundo golpista se passa por pai da jovem, alegando que ela é menor de idade e que, portanto, a vítima está cometendo o crime de pedofilia pela internet. A partir daí, esse criminoso passa a exigir o pagamento de uma quantia em dinheiro para evitar que o caso seja levado à polícia. Em alguns casos, os golpistas se passam por policiais, alegando que as fotos já fazem parte de um inquérito policial. Eles solicitam um depósito para que a “investigação” seja arquivada.

Algumas dicas essenciais:

Lembrando que o armazenamento de material pornográfico envolvendo menores de idade é crime. Portanto, se a pessoa com quem você está estabelecendo uma nova amizade aparentar ser menor, não continue está paquera virtual.

Não troque nem compartilhe fotos íntimas pela internet. Lembre-se sempre de que uma foto ou vídeo compartilhado pode se espalhar entre milhares de pessoas.

Desconfie de solicitações de amizade de pessoas que você não conhece. Verifique cuidadosamente os perfis antes de aceitar qualquer convite.

Policiais não entram em contato pelo WhatsApp para tratar de investigações. Em caso de abordagem desse tipo, bloqueie o contato e registre um boletim de ocorrência.

Se você foi vítima desse golpe e realizou alguma transferência, bloqueie imediatamente o contato do criminoso, registre um boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima.

*Raquel Gallinati é delegada de polícia; pós-graduada em Ciências Penais, em Direito de Polícia Judiciária e em Processo Penal; mestre em Filosofia; Diretora da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol) do Brasil; e embaixadora do Projeto Mulheres no Tatame e Instituto Pró-Vítima