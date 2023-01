Alexandre avisa que financiadores e instigadores de ‘ataques terroristas’, inclusive agentes públicos ‘anteriores e atuais’, serão punidos

Ministro Alexandre de Moraes.

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e relator de investigações que miram o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, o ministro Alexandre de Moraes garantiu a responsabilização dos ‘desprezíveis ataques terroristas’ registrados em Brasília neste domingo, 8, assim como dos ‘financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos’. “O Judiciário não faltará ao Brasil!”, ressaltou o magistrado em publicação feita no Twitter.

Como mostrou o Estadão, alguns bolsonaristas envolvidos nas invasões a prédios dos Três Poderes em Brasília já foram presos. A Advocacia-Geral da União chegou a pedir ao Supremo Tribunal Federal que os golpistas fossem detidos em flagrante, inclusive junto do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres - aliado do presidente Jair Bolsonaro.

Os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O Judiciário não faltará ao Brasil! — Alexandre de Moraes (@alexandre) January 8, 2023

A manifestação tem teor semelhante à nota divulgada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, que ressaltou como a Corte máxima vai atuar para que os 'terroristas' que integraram os atos golpistas 'sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos'. Segundo ela, o STF 'não se deixará intimidar por atos criminosos e de delinquentes infensos ao estado democrático de direito'.

Também no Twitter se manifestou o ministro Luís Roberto Barroso, vice-presidente do TSE. O ministro afirmou que este domingo, 8, em que bolsonaristas invadiram prédios dos Três Poderes, é um dia de luto 'para as pessoas de bem'. "A Justiça virá. E os Deuses da democracia protegerão as instituições e cobrirão de vergonha os criminosos que procuram destruí-la", ressaltou.