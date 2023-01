Alexandre de Moraes vê pelo menos oito crimes na ação violenta de radicais

Ao decretar o afastamento do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha, além de uma série de medidas para desmobilizar atos golpistas em Brasília e identificar responsáveis pela invasão e depredação das sedes dos três Poderes, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, apontou fortes indícios de ao menos oito crimes - atos terroristas, inclusive preparatórios; associação criminosa; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; ameaça; perseguição; incitação ao crime; e dano ao patrimônio público.

"Absolutamente TODOS serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à Democracia, ao Estado de Direito e às Instituições, inclusive pela dolosa conivência - por ação ou omissão - motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má-fé ou mau-caratismo", ressaltou o ministro.

Em despacho de 18 páginas, proferido no bojo do inquérito sobre atos golpistas, o ministro fez duras ponderações sobre o que chamou de omissão 'dolosa e criminosa' de autoridades públicas, em especial Ibaneis Rocha e o ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres - aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, em meio à crise em Brasília, está nos Estados Unidos.

Na avaliação de Alexandre, a 'escalada violenta de atos criminosos' que resultou na invasão dos prédios do Palácio do Planalto, Congresso e Supremo só poderia ocorrer 'ocorrer com a anuência, e até participação efetiva, das autoridades competentes pela segurança pública e inteligência'. Citando descaso e conivência, o ministro do STF já deixou claro que a responsabilidade de Torres sobre os atos registrados neste domingo, 8, já está na mira de investigação.

"Absolutamente NADA justifica e existência de acampamentos cheios de terroristas, patrocinados por diversos financiadores e com a complacência de autoridades civis e militares em total subversão ao necessário respeito à Constituição Federal. Absolutamente NADA justifica a omissão e conivência do Secretário de Segurança Pública e do Governador do Distrito Federal com criminosos que, previamente, anunciaram que praticariam atos violentos contra os Poderes constituídos.", destacou.

O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de 17 perfis identificados pela Polícia Federal e pela Assessoria de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. A PF listou 14 contas perfis que estimulavam a prática de atos violentos e antidemocráticos. Já a Corte eleitoral identificou três perfis que 'insistem na prática delituosa contra a Democracia e o Estado de Direito'.

