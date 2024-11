No Brasil, os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 desbordaram das simples manifestações incitatórias da ruptura do regime democrático, e ganharam contornos concretos de violência, com agressão direta às sedes do Poderes da República em Brasília, notabilizadas pela tentativa de lesar a independência do Poder Judiciário, o Estado de Direito e a Democracia, consistente nos delitos de associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previstos nos artigos 288 e 359-L do Código Penal.

Com efeito, não se pode imaginar que o histórico ataque golpista não continue a irradiar efeitos — dado o atual cenário político de polarização radicalizada —, a influenciar comportamentos outros que poderão se repetir no futuro.

Exemplo lamentável disso deu-se na última quarta-feira (13), com as explosões deflagradas na Praça dos Três Poderes, provocadas, tudo indica, por um ex-candidato a vereador de Rio do Sul-SC nas eleições de 2020 e que não devem ser consideradas como um fato isolado.

Assim, a princípio, essas condutas qualificadas como fraudulentas e antidemocráticas têm origem em um movimento ideologicamente radical e unido, que busca impedir o regular funcionamento dos poderes constituídos, com especial clamor pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal.