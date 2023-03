Alexandre autoriza depoimento de Anderson Torres sobre 'minuta do golpe'

Anderson Torres está preso preventivamente desde o dia 14 de janeiro. Foto: Tom Costa/MJSP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, seja ouvido na próxima quinta-feira, 16, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a minuta golpista para anular o resultado das eleições.

Documento Leia toda a decisão

Ele está preso desde janeiro e o depoimento será às 10h por videoconferência.

O ex-ministro vai depor na condição de testemunha e não de investigado.

Torres terá direito a ficar em silêncio e a não responder perguntas se considerar que as respostas podem prejudicá-lo.

Ele já falou sobre a minuta em um depoimento prestado à Polícia Federal (PF) sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. O ex-ministro negou ter conhecimento da autoria do documento e afirmou que ele seria descartado.

A versão não convence os investigadores. A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que o rascunho estava 'muito bem guardado em uma pasta do governo federal e junto a outros itens de especial singularidade'.

O depoimento será em uma ação de investigação eleitoral sobre a reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores estrangeiros. Bolsonaro atacou as urnas e levantou suspeitas sobre a higidez do processo eleitoral. A minuta de intervenção no TSE foi anexada como prova nos autos. A ação pode deixar o ex-presidente inelegível.