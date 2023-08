Alexandre manda PF apreender passaporte, celular, armas e vasculhar ‘cômodos secretos’ de Zambelli

Toffoli anula provas de leniência da Odebrecht e fulmina condenação de 17 anos de Sérgio Cabral

Ministro do STF acolhe pedido da defesa e estende a ex-governador do Rio efeitos de decisão que decretou nulidade de documentos do famoso Setor de Operações Estruturadas, a máquina de propinas da empreiteira descoberta na Operação Lava Jato