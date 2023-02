Nas redes, 'Xandão' cai na folia de Momo

Se, em atos bolsonaristas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, 'foi às ruas' representado por bonecos, no Carnaval 2023 foliões fizeram referências ao togado com fantasias. Nas redes sociais, há registros de quem 'encontrou' com o ministro da Corte máxima durante as comemorações ou viu um 'sósia' do magistrado tocar tamborim em meio a um bloco do pré-Carnaval. Alguns narraram ao Estadão a experiência de personificar 'Xandão' durante a festa.

No Twitter, mobilizador social Alexandre Dutra, de 36 anos, publicou uma foto vestindo uma capa com a isncrição 'Xandão'. Ele afirmou que se vestiu a fantasia em referência ao ministro, durante o carnaval em Minas, por considerar que o magistrado se tornou uma 'pessoa emblemática' nas últimas eleições. "A ideia foi mostrar a popularização do ministro e realmente deu certo porque a quantidade de pessoas que interagiram com o personagem foi maior do que eu esperava", disse.

Me sentindo um super herói

Alexandre de Moraes: o destruidor de correntes, o guardião da democracia, o pica das galáxias #entaobrilha #moraes #carnavaldeBH pic.twitter.com/gCCvO0Bzrr — Alexandre Dutra (@Alexfrd) February 18, 2023

Em São Paulo, o professor de geografia André Peron fez uma fantasia em referência a Alexandre de Moraes para aproveitar o bloco Jegue Elétrico, em Pinheiros. Ele diz ter escolhido a fantasia ao analisar as 'figuras mais caricatas' de 2022 e narrou ter sido 'reconhecido' em meio à multidão. Peron contou que os foliões que por ele passavam gargalhavam e alguns até pediam para tirar fotos.

Por outro lado, revelou que em alguns momentos dizia não ser o 'Xandão', mas um padre. "Eu sei que é uma figura polarizada então também tinha que ter um backup, caso a pessoa desse a entender que iria me agredir ou algo assim. E deu certo, as pessoas pegavam a ideia".

Foto: André Peron/Acervo pessoal

No Supremo desde 2017, Alexandre de Moraes se tornou um dos alvos principais dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro por conduzir inquéritos sensíveis ao ex-chefe do Executivo e seus aliados, como a investigação sobre milícias digitais e atos antidemocráticos.

O ministro também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições da qual Bolsonaro saiu derrotado, adotando uma posição dura contra discurso de ódio e desinformação.

Xandão tá arrasando no bloquinho de minha cidade pic.twitter.com/U6UZs3r0tt — Dante Siebra (@dante_siebra) February 4, 2023

Em meio ao Carnaval, algumas referências ao magistrado se dão em razão das decisões por ele proferidas após os atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando radicais invadiram e depredaram as dependências do Congresso, Planalto e Supremo.

Durante os ataques à Corte máxima, os extremistas inclusive arrancaram a porta do armário de togas de Alexandre e roubaram vestimentas usadas por ministros durante sessões plenárias.

Os foliões citam as decisões do ministro do STF que fecharam o cerco aos golpistas, por exemplo com a determinação da prisão em flagrante daqueles que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes.

De outro lado, há críticas aos despachos assinados pelo magistrado, em especial entre os advogados, que já fizeram reclamações sobre a falta de acesso aos autos dos processos de seus clientes.