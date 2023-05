Alexandre cassa decisão que impedia prisão de condenados pela Chacina de Unaí

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou nesta terça-feira, 9, a decisão que impedia a prisão imediata de três condenados pela Chacina de Unaí.

Com isso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), responsável pela decisão cassada, precisa revisitar o caso, com base na orientação de Moraes.

“Julgo procedente para cassar o acórdão reclamado na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determino que outro seja proferido em seu lugar”, escreveu.

Cartaz com foto dos servidores mortos na chacina de Unaí Foto: Leonardo Augusto/Estadão

O ministro atendeu a um pedido do procurador-geral da República Augusto Aras, que defendeu a execução imediata das penas.

“A resposta dada à sociedade e pela sociedade aos crimes contra a vida há de ser efetiva, não se encerrando no mero julgamento dos acusados por seus pares. Para tanto, é necessário o efetivo cumprimento de suas decisões”, escreveu Aras no pedido enviado ao Supremo.

O crime aconteceu em 2004. Os auditores fiscais Nelson José da Silva, João Batista Lages e Erastótenes de Almeida Gonçalves e o motorista Ailton Pereira de Oliveira foram mortos a tiros em uma emboscada na área rural de Unaí, que fica a 600 quilômetros de Belo Horizonte. Eles investigavam denúncias de trabalho escravo na região.

O ex-prefeito de Unaí, o fazendeiro Antério Mânica, o irmão dele, Norberto Mânica, apontados como mandantes do crime, e o empresário Hugo Alves Pimenta, que teria intermediado a contratação de matadores de aluguel, foram levados a júri popular e condenados a penas que variam entre 31 e 65 anos de prisão, mas estão em liberdade porque o STJ havia autorizado que eles aguardassem os recursos judiciais em liberdade.