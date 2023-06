Alexandre manda PF ouvir Bolsonaro sobre suposto plano golpista denunciado por Marcos do Val

Decisão determina que PF tome novo depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Dida Sampaio

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira, 16, que a Polícia Federal tome um novo depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele será ouvido no inquérito que investiga a versão do senador Marcos do Val (Podemos-ES) sobre um suposto plano golpista para manter Bolsonaro no poder após a derrota na eleição. A defesa do ex-presidente divulgou um comunicado hoje em que afirma que ele ‘jamais participou de qualquer conversa sobre um suposto golpe de Estado’.

Endereços ligados ao senador, inclusive seu gabinete, foram alvo de buscas ontem em uma nova fase da investigação. A PF chegou a pedir a prisão do parlamentar, o que foi negado por Moraes. O celular dele foi apreendido.

As buscas aconteceram na mesma semana em que Marcos do Val divulgou trechos de um relatório da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) com alertas sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. “Vocês irão ver a prevaricação dos ministros Flávio Dias, Gonçalves Dias, Alexandre de Moraes e do presidente Lula”, escreveu nas redes sociais.

Marcos do Val denunciou o caso em fevereiro e atribuiu as articulações golpistas ao próprio Bolsonaro e ao ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Ele também implicou o ministro Alexandre de Moraes, em versões contraditórias.

Continua após a publicidade

O senador alega que Daniel Silveira teria proposto, em uma reunião na presença de Bolsonaro, uma gravação clandestina de Moraes na tentativa de induzir o ministro a falar ‘algo no sentido de ultrapassar as quatro linhas da Constituição’. O objetivo seria anular o resultado da eleição e prender Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Marcos do Val denunciou suposto plano golpista. Foto: Wilton Junior/ Estadão Foto: Wilton

O senador alegou ainda que se encontrou duas vezes com o ministro para falar sobre o suposto plano golpista, uma antes do encontro com Bolsonaro, outra depois. O senador declarou que não recebeu nenhum pedido para formalizar a denúncia, o que Moraes rebateu.

O presidente do TSE admitiu que esteve com Do Val em dezembro de 2022, mas só citou um encontro, após a suposta reunião dele com Bolsonaro. O ministro ainda destacou que cobrou do senador na ocasião que prestasse depoimento sobre o caso, mas ele teria se negado a colocar suas acusações ‘no papel’.

Será o quarto depoimento de Bolsonaro à PF em 2023. O ex-presidente já prestou esclarecimentos sobre as joias sauditas, as fraudes em dados de vacinação da covid-19 e os atos golpistas do dia 8 de janeiro.