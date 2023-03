Alexandre e Gilmar defendem responsabilização das redes sociais por manifestações que incitam crimes

O ministro Alexandre de Moraes tem defendido responsabilização de provedores de internet e plataformas de redes sociais. Foto: J. F. Diorio / Estadão

RIO DE JANEIRO - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou a defender nesta segunda-feira, 13, que as grandes plataformas de internet e de redes sociais, como Google e Facebook, sejam tratadas como empresas de comunicação, e não apenas de tecnologia, em questões relacionadas à liberdade de expressão.

Moraes tem defendido a responsabilização das plataformas pelos discursos propagados por seus canais.

"Temos que mudar a forma jurídica de responsabilização de quem é detentor das redes. Não é possível, ainda hoje, que essas grandes plataformas sejam consideradas empresas de tecnologia. Elas são também empresas de comunicação e de publicidade. O maior volume de publicidade, no mundo, quem ganha são essas plataformas", afirmou na chegada a um evento sobre liberdade de expressão, na sede da Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio.

Segundo o ministro, as plataformas de internet devem responder juridicamente. "Da mesma forma que no mundo real há responsabilidade, no mundo virtual deve haver também", completou.

Moraes recebeu representantes das principais redes sociais no início do mês e defendeu a regulamentação das plataformas e a implementação de iniciativas das próprias empresas para melhorar a autorregulação.

O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, participa do mesmo evento e afirmou que a discussão sobre a regulação das redes sociais ganhou 'fôlego renovado' no Brasil após os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Em sua avaliação, uma nova regulação, 'mais rígida e moderna', é urgente.

"Parece fundamental que um novo regime jurídico aumente a confiabilidade e a previsibilidade na moderação de conteúdo, a partir de garantias processuais e de mecanismos de resolução de disputa mais transparentes nas plataformas", afirmou.

Para Gilmar Mendes, uma nova regulação das redes sociais, 'mais rígida e moderna', é urgente. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Na palestra, o ministro falou sobre os dois principais paradigmas jurídicos da regulação das redes sociais. O primeiro, baseado na ideia de neutralidade do conteúdo, deixa a responsabilização da eventual divulgação de discursos criminosos apenas para os autores das publicações. Isentas de responsabilização, as plataformas se dedicam à moderação do conteúdo conforme regulamentos internos.

Para o decano do STF, a atual regulação brasileira sobre o tema, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, está dentro desse paradigma, afeito ao arcabouço jurídico americano, ao responsabilizar as plataformas digitais na internet apenas nos casos em que há decisão judicial específica determinando a remoção de conteúdos.

Por outro lado, Mendes defendeu o segundo paradigma jurídico na regulação das redes sociais, que, segundo o ministro, tem sido adotado em leis recentes aprovadas na Europa. O ministro do STF citou regulamentações da Alemanha e da União Europeia (UE). Nesses casos, a regulação sobre as plataformas que mantêm as redes sociais é mais ativa.

Ao elogiar as recentes leis aprovadas na Europa, Mendes sinalizou sua preferência por regras que foquem menos na definição de conteúdos que devem ser moderados e mais nos processos pelos quais as plataformas devem exercer essa moderação. O objetivo é dar transparência aos critérios de remoção de discursos.

Para definir os conteúdos proibidos, Mendes destacou que já há 'demarcação' de discursos ilícitos na 'tutela penal'. Para exemplificar, Mendes ressaltou que a tipificação de crimes contra o Estado democrático de direito já existe, antes mesmo se de falar em redes sociais ou internet.

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos Rodrigues, que também participa do evento, afirmou que os atos antidemocráticos e os ataques aos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro nasceram e foram alimentados nas redes sociais.

"Vimos atos de selvageria que nasceram e foram alimentados nas redes sociais e que trouxe do mundo virtual ações concretas para a vida real", afirmou. Passos disse ainda que a Polícia Federal vai atuar 'com vigor' e sem perseguição.