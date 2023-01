Ministro manda PF enviar ao TSE cópia de minuta apreendida na casa de Anderson Torres

Ação no TSE investiga conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro em reunião com embaixadores.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 24 horas para a Polícia Federal (PF) encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma cópia da minuta de decreto apreendida na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Documento Leia o despacho

O texto previa uma intervenção no TSE, coordenada por uma comissão formada majoritariamente por membros do Ministério da Defesa, além do então presidente Jair Bolsonaro (PL), para 'correção do processo eleitoral' de 2022.

"Determino à Polícia Federal que remeta ao Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cópia da minuta de decreto de Estado de Defesa, apreendida na residência de Anderson Torres, em cumprimento de decisão por mim proferida nos autos do Inq. 4.879/DF, para regular instrução da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije)", escreveu Moraes, que também preside o TSE.

O documento será usado em uma ação de investigação eleitoral sobre a reunião de Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado, quando o então presidente lançou suspeitas infundadas contra as urnas eletrônicas.

Na semana passada, o ministro Benedito Gonçalves, relator da ação no TSE, determinou a inclusão da minuta no processo e pediu acesso ao documento. Ele atendeu a um pedido do PDT, que move a ação e busca reforçar as acusações de abuso de poder político para tornar Bolsonaro inelegível.

A defesa do ex-presidente argumenta que a minuta é 'apócrifa' e que não há provas de que ele tenha 'participado de sua redação ou agido para que as providências supostamente pretendidas pelo documento fossem materializadas'.

O documento foi encontrado no último dia 10, quando a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Anderson Torres, em Brasília, na investigação sobre os atos golpistas na Praça dos Três Poderes. O ex-ministro está preso preventivamente. Ele seria ouvido hoje pela Polícia Federal, mas o depoimento foi remarcado para a próxima semana.