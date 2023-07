Alexandre suspende revisão da vida toda até julgamento de recurso do INSS

Segundo o INSS "revisão da vida toda" poderia gerar despesa de até R$ 40 bilhões. Dado é refutado pelo Ieprev no pedido de suspensão da ação no STF. Foto: Foto: Tasso Marcelo/AE

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou desta sexta-feira, 28, a suspensão de todos os processos que pleiteiam a chamada ‘revisão de vida toda’, até que a Corte máxima esgote a discussão sobre o assunto, julgando recurso sobre o tema.

A decisão, liminar, vale até que seja publicada a ata de julgamento dos embargos de declaração movidos pelo INSS contra a decisão do Supremo que reconheceu o direito dos aposentados de optar pela regra previdenciária que lhes for mais favorável.

O recurso já tem data para ser analisado pelos ministros do STF: em sessão do plenário virtual prevista para começar no dia 11 de agosto e terminar no dia 21 do mesmo mês.

Segundo o ministro, o ‘relevante impacto social’ do tema impõe que a tese fixada pelo STF sobre o caso ‘seja aplicada sob condições claras e definidas’.

“É prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios, haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente”, anotou.

(em atualização)