Alexandre 'vistoria' quentinha de presos da Papuda

Alexandre de Moraes visitou Complexo da Papuda e provou quentinha servida aos presos. Foto: STF

Relator das investigações sobre os atos golpistas na Praça dos Três Poderes, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), visitou nesta segunda-feira, 10, os manifestantes que seguem presos no Complexo da Papuda.

Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por envolvimento nos protestos violentos.

Moraes conversou com os presos, inspecionou a estrutura da penitenciária e até provou a comida distribuída aos detentos. As quentinhas se tornaram motivo de insatisfação entre os bolsonaristas. As queixas são recorrentes e renderam memes nas redes sociais.

A ministra Rosa Weber, presidente do STF, também participou da visita. Em comunicado divulgado nesta tarde, o tribunal afirmou que os presos foram informados que o 'devido processo legal' está sendo cumprido e que todos os casos estão sendo analisados individualmente.

Os ministros já haviam visitado manifestantes na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colmeia, no mês passado.

Ministra Rosa Weber, presidente do STF, acompanhou vistoria. Foto: STF

O último balanço divulgado do STF contabiliza 294 presos por envolvimento nos atos golpistas - 86 mulheres e 208 homens. Os outros foram liberados por questões humanitárias ou colocados em liberdade provisória com tornozeleira eletrônica.

Os manifestantes denunciados começam a ser julgados neste mês. A primeira leva de 100 denúncias foi pautada no plenário virtual do STF entre os dias 18 e 24 de abril.

As cotas envolvem apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que participaram diretamente nos atos de vandalismo. Eles foram acusados de crimes como associação criminosa armada, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União.

As outras frentes de investigação miram financiadores, 'autores intelectuais' e autoridades suspeitas de conivência ou omissão diante dos protestos.