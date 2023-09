Alfabetização digital: aparelhagem para o novo caminho

Renato Opice Blum e Bruno Henrique Cordeiro Foto: Divulgação

No dia 11 de janeiro de 2023, foi sancionada a Lei nº 14.533/2023, instituindo a Política Nacional de Educação Digital – a PNED, que altera as Leis 9.448/1997, 10.260/2001, 10.753/2003 e, em especial, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

A medida do Poder Executivo, protagonizada pelo Ministério da Educação (MEC), parece ser um indicativo de que há preocupação expressa com a acessibilidade e a educação digital do Brasil, especialmente para a base educacional. A legislação prevê a adoção de quatro pilares: 1- Inclusão Digital; 2- Educação Digital Escolar; 3- Capacitação e Especialização Digital; 4 - Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

O desafio de tornar prático uma política pública relacionada ao acesso de recursos e ferramentas digitais, além de amplo, tem uma complexidade enorme, uma vez que não basta palestras nas escolas – ou coisas do gênero -, mas, sim, uma mudança estrutural no seguinte pensamento: Como a população brasileira enxerga a necessidade da educação digital? Quais primeiros passos a serem tomados?

Já discute-se que, assim como a pauta de regular a internet, democratizá-la por meio de ferramentas digitais não é mais uma opção, mas um iminente dever do Estado, que precisa ser feito de maneira orquestrada, organizada e, principalmente, responsável.

Os trechos presentes na PNED trazem questões reais e atuais da demanda tecnológica, como fundamentos para inclusão e educação digital nas escolas, além de capacitação e especialização digital. Ainda, é perceptível o olhar para pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da Informação e Comunicação, enquanto áreas profissionais.

Um fato interessante é que as áreas de tecnologia da informação - desde que passaram a existir no mercado brasileiro - carecem de profissionais. Exercitar essa função ainda no período educacional, principalmente desde o ensino básico, parece ser uma ótima estratégia como resposta às diversas demandas do setor privado para a falta desses experts.

A legislação se apresenta como uma forma de somar com políticas nacionais já existentes sobre o tema, não substituindo, no entanto, outras políticas nacionais, estaduais, distritais ou municipais de educação escolar digital.

No mundo ideal, essa soma não dependeria apenas de forças dos entes estatais, vindo, principalmente, do alicerce familiar: uma educação digital formada em casa, enquanto primeira – e mais importante – educação.

Sabemos, porém, que nossa realidade está longe desse ideal e, por isso, talvez seja justificável como estratégias prioritárias a “facilitação ao desenvolvimento e ao acesso a plataformas e repositórios de recursos digitais” – como dispõe o Art. 2.º, §4.º, da Lei 14.533/23.

A reflexão sobre a temática é necessária, pensando, em medidas práticas, como isso seria feito? Será que seria viável um incentivo de bonificação para as instituições que se dispusessem a valorizar a capacitação digital de seus estudantes? Ou seria algo principiológico e com poucas medidas efetivas?

Felizmente, há um bom tempo a internet não é mais considerada uma “terra sem lei”. Um dos mais significativos avanços de regulamentação da internet foi feito em 2014, com a Lei n.º 12.965/2014, denominada “Marco Civil da Internet”. O Artigo 24 do MCI trouxe ideias que agora são sólidas no PNED, possuindo intensa relação com a ideia de democratização da educação digital.

Além disso, outros dois relevantes pontos no MCI, artigos 26 e 27, revelam essa busca por tornar prático o cumprimento do dever constitucional do Estado, ao promover e capacitar o desenvolvimento tecnológico com o uso educativo e consciente da internet.

A PNED não deixa de fora menções a outros direitos digitais, também envolvendo a conscientização a respeito dos direitos sobre o uso e o tratamento de dados pessoais, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com maior atenção à promoção da conectividade segura e à proteção dos dados da população mais vulnerável, como crianças e adolescentes, conforme inciso IV, art. 3.º da LGPD.

Não se pode mais falar em tecnologia sem falar em “Linguagem de Programação” – o que também é alvo de valorização da PNED, em seu art. 4º. Nesse sentido, a obra “Code: And Other Laws Of Cyberspace” (O Código e outras leis do ciberespaço), de Lawrence Lessig, publicado em 1999, tem conclusão similar ao que dispõe a instituição da PNED: valorizar linguagens de programação é uma prioridade vital e isso deve ser trabalhado de forma intensa.

Não se pode ignorar que a vida digital tem sido tão importante quanto a vida física, então não ter uma lei para tratar o tema é (ou era), de certa forma, negligência estatal, mas não ter uma estratégia cadenciada – ou ter e não seguir –, a fim de conquistar resultados efetivos, seria um problema ainda maior.

Por isso, enquanto sociedade, é nossa missão incentivar, agir e torcer para que toda teoria emanada na bela legislação e programação inclusiva da PNED torne-se realidade, enquanto a incumbência do MEC é estabelecer práticas direcionadas e eficazes, com o objetivo de direcionar a população – desde a primeira educação até o momento de seu ingresso para vida profissional – para a desejada educação digital plena.

*Renato Opice Blum, advogado e economista; sócio do Opice Blum Advogados. Professor da FAAP/INSPER/EPD/EBRADI/PUC-RS/StartSe; diretor da International Technology Law Association – ITECHLAW; conselheiro da EuroPrivacy e membro da Associação Europeia de Privacidade; juiz do IIC do Massachusetts Institute of Technology; presidente da Associação Brasileira de Proteção de Dados; Mestre pela Florida Christian University

*Bruno Henrique Cordeiro, advogado no Opice Blum Advogados. Especialista em Direito Digital e Proteção de Dados. Pós-graduado em Direito Civil pela Escola Paulista de Direito - EPD, com Extensão Universitária em Direito do Consumidor pela Fundação Getúlio Vargas - FGV/SP