Alfabetização: ler e escrever cidadania (as 40 horas de Angicos)

No início de 1963, Angicos foi palco de uma experiência que viria a frutificar ideias famosas em todo o mundo, arquitetada por uma das figuras mais marcantes da história da educação brasileira: Paulo Freire.

Em uma manhã de exatos 60 anos atrás, a pequena cidade de Angicos, incrustada no meio do Sertão do Rio Grande do Norte, recebia uma caravana que estava ali para presenciar a mudança que um modelo inovador de ensino proporcionou para 300 moradores da região, entre 18 de janeiro e 2 de abril de 1963.

Naquela época, Angicos possuía a assustadora taxa de analfabetismo de 75 %.

"As 40 horas de Angicos" é como ficou conhecida esta experiência, que teve a ousada pretensão de alfabetizar adultos em apenas 40 horas, lançando mão do chamado método Paulo Freire.

A prática pedagógica em Angicos consistia no levantamento de palavras e expressões que faziam parte do cotidiano dos trabalhadores potiguares, como tijolo, feijão, jumento, etc.

Desta forma, o processo de apreensão do significado e estrutura fonética das palavras seria acelerado.

Slides de projeção eram usados para exibir ilustrações relacionadas às palavras.

Após o aprendizado das palavras, promovia-se o chamado círculo de cultura, no qual procurava-se discutir o significado do novo vocabulário na realidade social do aluno.

Não parava por aí: o método pretendia em sua fase final despertar uma maior consciência e postura mais crítica do indivíduo cm relação ao mundo.

O método Paulo Freire de alfabetização é dividido em três etapas: investigação, tematização e problematização.

Na etapa de investigação, aluno e professor buscam, no universo vocabular do aluno e da sociedade onde ele vive, as palavras e temas centrais de sua biografia.

Em Angicos, foram escolhidas uma média de 410 palavras, que foram descobertas através do bate-papo com os futuros aprendizes.

Com isso, uma equipe de educadores define quais são as palavras geradoras.

Na segunda etapa, a de tematização, eles codificam e decodificam esses temas, buscando o seu significado social, tomando assim consciência do mundo vivido pelos alunos.

É nesse momento que os educadores fazem associação das palavras com alguma situação cotidiana, conhecida por todos.

Exemplo: A palavra 'feira' era acompanhada de uma imagem com uma mulher indo comprar 'milho', assim os estudantes associavam as palavras com algo que era comum para eles (a compra de milho na feira).

E no final, a etapa de problematização, aluno e professor buscam superar uma primeira visão mágica por uma visão crítica do mundo, partindo para a transformação do contexto vivido.

Alfabetização é um processo crítico de compreensão do mundo por intermédio do que foi escrito ou pelas letras desafiado.

Não é pois, um simples processo de decodificação ou mero acoplamento de letras, sílabas, palavras e frases.

É a libertadora construção do conhecimento baseada em uma prática inquieta, dialógica, crítica face a uma realidade concreta.

As pretensões da experiência despertaram a curiosidade de acadêmicos e da mídia.

Educação vai além do ensino.

Afinal, a Educação deve propiciar:

- Ampliação da percepção de Mundo;

- Emancipação.

A iniciativa recebeu apoio do governo do estado e captou recursos da SUDENE e da USAID, uma agência americana criada por John F. Kennedy para financiar programas assistenciais.

A repercussão foi tamanha que estiveram presentes em Angicos jornalistas dos principais veículos do Brasil e do mundo.

Pelo conjunto da sua obra, Paulo Freire ganhou 41 títulos de doutor honoris causa de universidades como Harvard, Cambridge e Oxford, morreu em maio de 1997, e em 2012 foi declarado patrono da educação brasileira.

Recebeu também o Prêmio de Educação para a Paz da UNESCO, em 1986; está incluído no International Adult and Continuing Education Hall of Fame e no Reading Hall of Fame; além de diversos outros reconhecimentos.

Paulo Freire é o 3º autor mais citado nos artigos acadêmicos em todo o mundo, com sua obra Pedagogia do Oprimido.

*José Barroso Filho é ministro do Superior Tribunal Militar e conselheiro do Conselho Nacional de Educação