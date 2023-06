Algumas considerações sobre o racismo

Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner. Foto: Arquivo pessoal

Pensar a questão do racismo nunca foi tão premente como nos dias de hoje, quando, já quase decorrido o primeiro quartel do século XXI, manifestações de ódio e intolerância racial proliferam a cada dia, expondo uma chaga que é reaberta incessantemente por todo o planeta, fazendo-nos refletir, não somente sobre esta mácula que acompanha a história da humanidade, mas também no quanto isso nos afeta enquanto nação que se formou à custa da escravização de pessoas e que precisa direcionar incansavelmente seus esforços para promover a igualdade racial, área que é tão sensível e fundamental para a superação de nossas desigualdades e alcance da tão almejada justiça social.

Recentemente, um episódio absolutamente inaceitável de racismo teve amplo destaque nos noticiários, por conta dos atores e interesses envolvidos, gerando enorme repercussão com a qual, infelizmente, não contam outros casos que se sucedem corriqueiramente.

No mês de maio, na Espanha, o jogador brasileiro Vinicius Junior, atualmente no Real Madrid, foi atacado com ofensas raciais ultrajantes pela torcida do time rival, o Valencia, durante uma partida de futebol. As cenas registradas em detalhes por câmeras expuseram não só os impropérios odiosos dirigidos ao jogador por grande parte da torcida rival, como a inusitada expulsão deste ao final da partida pelo juiz, cuja atuação foi fortemente questionada. Após os protestos que se seguiram no mundo todo, a expulsão foi anulada, sendo aplicadas punições ao time dos torcedores racistas mediante o fechamento do setor por estes ocupado no estádio e imposição multa.

O jovem e talentoso craque recebeu incontáveis mensagens de apoio, dentro e fora da Espanha, assim como manifestações de repulsa à injusta agressão. Não foi a primeira vez que Vinicius Junior foi vítima de racismo - oito reclamações haviam sido registradas na liga espanhola de futebol até o mês de março, inclusive no episódio inconcebível em que um boneco vestido com o uniforme do atacante foi pendurado numa ponte como se fosse um enforcado, fato que já havia causado inúmeras manifestações de repúdio.

O preconceito explícito e declarado em relação a Vinicius Junior foi suportado com bravura e dignidade, tendo o jovem atleta - talentoso, carismático e bem sucedido - angariado a solidariedade de imenso número de pessoas em todo o mundo.

O episódio levou o time do Real Madrid a acionar a Procuradoria-Geral do Estado e alguns suspeitos pelos atos racistas foram presos. A própria La Liga - liga oficial do futebol espanhol - também foi pressionada para coibir práticas racistas nos estádios, pois as situações anteriores que já haviam sido denunciadas ao órgão vinham sendo tratadas como atos isolados e não passíveis de punição. Enfim, algumas posturas lenientes em relação ao racismo que vinham prevalecendo no meio futebolístico da Espanha começaram a ser revistas, o que não deixa de representar um avanço no combate ao preconceito e à discriminação racial no esporte.

Na última semana, foi anunciado que a FIFA convidou o jogador Vinicius Junior para integrar um comitê de combate ao racismo no futebol, outro passo relevante para o enfrentamento da questão

Obviamente, seria preferível que o jogador nunca houvesse sido obrigado a suportar todo o sofrimento e o desgaste emocional trazidos pelo comportamento criminoso de torcedores racistas. Contudo, o jogador reúne um conjunto de condições pessoais e materiais privilegiadas, sendo razoável supor que irá superar o evento traumático e dará prosseguimento à sua exitosa carreira, saindo fortalecido do nefasto episódio como homem negro combativo e vitorioso em um mundo preconceituoso.

E os envolvidos nos demais episódios de racismo que são denunciados quase todos os dias, especialmente no Brasil, podem contar com respostas prontas e com a responsabilização efetiva dos ofensores ou alguma perspectiva razoável de erradicação do preconceito e da discriminação no curto, ou mesmo, a médio prazo?

Nossas leis preveem punições no campo penal a autores de crime de racismo e condenações por danos morais na seara cível, no entanto, é de se indagar se tais medidas, que normalmente são demandadas em processos que envolvem casos de ofensas individuais, vêm sendo suficientes para que, enfim, alcancemos o patamar de sociedade antirracista.

Lembrando a famosa frase da ativista norte-americana Angela Davis, destacada figura na luta pela igualdade racial, "numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista".

É sobre esse ponto que, efetivamente, precisamos refletir, pois o racismo não se expressa somente por meio de xingamentos ou até mesmo ataques pessoais de pessoas de um grupo contra outras.

Notadamente em nosso país, ainda há muita resistência em reconhecer a existência do racismo além de situações individuais e esporádicas, mas também de forma institucional e estrutural, resultado de fatores históricos e culturais que constituem o pano de fundo para uma série de concepções e comportamentos arraigados na nossa sociedade e que precisam ser identificados e modificados, a fim de nos tornarmos efetivamente uma sociedade antirracista.

Dados extraídos do Atlas da Violência do IBGE, por exemplo, expõem fatores fundamentais para demonstrar a existência do racismo estrutural brasileiro, ao apontar índices muito superiores de pessoas negras e pardas que: a ) vivem em situação de extrema pobreza; b) são vítimas de morte violenta; c) moram em locais sem rede de esgoto; d) são analfabetas; e) recebem salários menores.

No âmbito institucional, basta uma simples contagem de quantos negros e pardos ocupam postos relevantes na administração pública e nas empresas privadas, em flagrante desproporção com a sua incidência na população em geral.

Tais fatos, que são conhecidos de todos e podem ser facilmente constatados no convívio social diuturno, estão fortemente associados aos estigmas herdados pela população negra e que ainda não foram extirpados.

Entretanto, parte significativa da sociedade brasileira, apesar de se definir como não racista, parece não se sensibilizar como nossos níveis absurdos de desigualdade, que mantém negros e pardos eternamente em posições de subserviência, defende a meritocracia como única forma justa de ascensão social, discorda do sistema de cotas, dentre outras atitudes que mantém inalterada a estrutura social vigente, que gera e favorece todas as formas de racismo.

Dito isso, esperemos que o lamentável episódio ocorrido com Vini Jr. na Espanha e que ensejou tantas manifestações de empatia e apoio ao jogador pelo mundo afora, possa induzir um número cada vez maior de pessoas a despertar para a real dimensão do racismo e toda a carga de ódio, injustiça, violência e desumanidade que ele expressa.

Uma compreensão mais ampla do problema implica em que todas as manifestações de racismo sejam rejeitadas com veemência, desde "brincadeiras" fundadas na atribuição de menos valia a seres humanos em razão da raça, até as formas mais brutais de ataques e aniquilamento, passando pela indiferença e omissão que favorecem a perpetuidade das diferenças.

É fundamental entender que não basta abstermo-nos de praticar ofensas raciais ou discriminar pessoas individualmente, mas perceber que a sociedade em que vivemos abriga inúmeras relações e práticas que favorecem as condições de desigualdade subjacentes à ideia de que há no grupo social indivíduos menos relevantes e que podem ser discriminados e menosprezados em razão de absurdas convicções de superioridade racial.

Que possamos, mais do que nunca, atentar para o fato de que o racismo nos é introjetado de tal maneira e integra com tanta naturalidade o nosso cotidiano, que precisamos nos esforçar para perceber as suas insidiosas e sorrateiras manifestações em nós mesmos, bem como nos empenhar para superá-las.

*Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner, procuradora de Justiça Criminal, ex-corregedora-geral do MPSP, ex-presidente do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União - CNCGMPU