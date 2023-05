Foto: Arquivo pessoal

Convido você a ler a carta da minha filha Luisa em homenagem ao Petí, que ela também chamava de Pê ou Pepe. O shitzu, amigo de uma vida, partiu há um mês, pouco depois de completar 15 anos.

Pepe, minha almofadinha de amor, chegou em meu aniversário de 15 anos.

Um pequeno ser de topetinho branco, doce e carinhoso. Só queria amor e companhia. Mudou minha vida.

Estava tão desamparada e de repente tinha um amigo pra cuidar.

Encantador, tão fofinho, tinha muita energia, mas era tranquilo.

Brincava no térreo do prédio - que não combinava contigo pelo excesso de concreto.

Continua após a publicidade

Pe, tinha um canteiro onde você corria na grama; só ficavam o topetinho floco-de-neve e o caracol do rabicho saltitando pra fora do verde. Meu baixinho dançarino.

Você foi enchendo minha vida de amor e cor.

Todo dia quando acordava você me recebia com alegria pura e genuína.

Espontâneo e generoso fez muitos amigos queridos durante esses anos, alguns são especiais e te têm no coração porque você nos lembra como a vida é encantadora.

Quando você era bebê, eu saía de casa e você chorava (eu também no elevador).

Podia estar na angústia que fosse, sabia que quando voltasse pra casa seria recebida em festa.

Meu guardião que ofereceu fundamento de amor pacífico, me fez companhia em silêncio, aqueceu e amansou minha vida.

Continua após a publicidade

Atravessei períodos depressivos, ansiosos, confusos e distantes e por mais longe que estivesse, de repente, êpa! quem era? essa bolota de amor preto e branco me olhando.

De dentro de seus olhos emergia esse amor tão vero como um cristal d'água.

Entre choros cansados, seu olhar promoveu sorrisos surpresos e sinceros, tamanha sua doçura e compreensão.

Você me guardou, ensinou que meu amor é infinito e natural.

Me encorajou a seguir meu coração e confiar no que sinto, me viu insistir na recusa de introjetar seus ensinamentos, testemunhou todos os meus estados de espírito e de corpo; todos os tropeços.

Me viu em fiapos e nunca balançou.

Nesse pequeno animal eu vi e vivi o que não sei explicar.

Continua após a publicidade

Aprendi a confiar no mistério dentro de você. Num ursinho de desenho animado estão contidas a força e sabedoria da natureza. Minha paz, também meu lembrete agudo de cronos.

Quase me matou de susto algumas vezes e foi um verdadeiro guerreiro, superando todos os "B.Os." e expectativas dos veterinários.

Eu pedi pra você aguentar mais um pouco.

Tinha medo e você não, aguentou e venceu até aqui.

Quero que você faça uma passagem abençoada, linda e tranquila, iluminada pela beleza da sua bondade.

Não consigo dizer o quanto sou grata pela sua companhia e seus ensinamentos silenciosos, mas consigo sentir e vou me apegar a isso para desapegar da sua matéria

Sou protegida e se sei proteger você me ensinou porque me viu de alma nua.

Continua após a publicidade

Você tá morrendo agora. Seu preto e seu branco estão formando o cinza, a cor do amor de Mateus Aleluia, cor do mistério, do fundo da linha do horizonte, do fim e do início em cor.

O amor há de renascer das cinzas.

Mesmo depois de partir, brilharás colorido dentro aqui.

Luisa Mello de Vasconcellos Pinto é astróloga e editora de vídeos. Escreveu a carta pouco antes da morte do Petí, em 23/4/2023

*Luis Cosme Pinto é autor do livro de crônicas Birinaites, Catiripapos e Borogodó, da editora Kotter