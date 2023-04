Alvo de deboches por ter mais de 40, estudante de Bio em Bauru ganha bolsa na Inglaterra

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Patricia Linares, a estudante de biomedicina de Bauru que foi vítima de etarismo por colegas de classe, ganhou neste final de semana uma bolsa para estudar inglês no Reino Unido.

"Foi muito inspirador. E como não falo inglês e pretendo seguir a área de pesquisa, fiquei feliz em ser presenteada. A maioria dos artigos científicos são em inglês", afirma a estudante. "Inglês é o divisor de águas na vida de toda pessoa."

Patricia ficará 15 dias na Inglaterra em janeiro do ano que vem, estudando inglês ( Foto: Reprodução/Tiktok/@eumesmogui)

Ela foi convidada para conhecer o GATE (Global Access Through Education), um evento sobre educação internacional que aconteceu entre os dias 31 de março e 02 de abril no shopping JK Iguatemi, na zona sul de São Paulo.

Passeando entre os estandes das escolas que possuem programas de intercâmbio, Patricia ganhou uma bolsa de estudos para ficar 15 dias na Inglaterra, onde poderá aprender inglês. Ao Estadão, ela conta que irá usufruir do presente em janeiro do ano que vem, durante as férias da faculdade.

Um colega fez um vídeo no TikTok para homenageá-la.

No começo de março, Patricia foi vítima de um ato de etarismo - o preconceito com pessoas mais velhas - por parte de três colegas de classe, Barbara Calixto, Beatriz Pontes e Giovana Cassalati. Elas publicaram nas redes sociais um vídeo debochando do fato de Patricia ter mais de 40 anos e estar cursando faculdade junto com elas.

O vídeo foi inicialmente publicado no 'close friends' do Instagram de uma das garotas. Nesse recurso, apenas um grupo selecionado de seguidores pode ver o conteúdo. Algum dos usuários, contudo, vazou o vídeo, que viralizou nas redes sociais.

Barbara, Beatriz e Giovana riem e falam que Patricia 'deveria estar aposentada', por causa da idade. A Unisagrado, instituição de ensino em que tudo aconteceu, chegou a abrir um procedimento administrativo para investigar o caso, mas as três responsáveis pelo vídeo desistiram do curso antes do desfecho da apuração.

Cursar biomedicina é um sonho que Patricia Linares conseguiu realizar depois dos 40 anos ( Foto: Acervo pessoal)

Desde que o episódio veio à tona, Patricia tem recebido uma onda maciça de apoio, que vai desde usuários das redes sociais que também voltaram à faculdade após os 40 anos, até autoridades do governo, como os ministros dos Direitos Humanos e da Educação, Silvio Almeida e Camilo Santana. Os dois fizeram um manifesto público de solidariedade à Patrícia.

Logo após o ocorrido, ela disse ao Estadão que havia chorado muito quando viu o vídeo feito por Barbara, Beatriz e Giovana, mas decidiu transformar o caso em uma bandeira contra o etarismo. "Todos têm uma história como a minha. Eu decidi fazer dessa coisa ruim que aconteceu comigo algo de bom. É por essas pessoas que estou me expondo."