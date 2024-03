Essas práticas exigem uma resposta jurídica à altura da complexidade dos esquemas montados. A legislação brasileira, especialmente por meio do Código Civil, estabelece mecanismos de combate a essas condutas, possibilitando a anulação de atos realizados com o propósito explícito de fraudar a partilha de bens.

O parceiro prejudicado pode ir ao Judiciário para reconhecer a fraude e invalidar os atos fraudulentos recompondo o patrimônio comum, de modo efetivar a partilha. No julgamento do Recurso Especial nº 1.424.617, o STJ reconheceu, por exemplo, que a simulação realizada por intermédio de holdings familiares pode ser contestada em juízo por qualquer parte lesada, o que inclui, sem limitações, os cônjuges e companheiros. Essa decisão sublinha a possibilidade de intervenção judicial para corrigir injustiças e assegurar a equidade na partilha dos bens do casal, reafirmando o compromisso do sistema jurídico com a proteção da família.

Mas a maior dificuldade nos casos de fraude é a sua comprovação. Demonstrar o desvio patrimonial nem sempre é uma tarefa fácil. A investigação de fraude patrimonial muitas vezes requer a colaboração de peritos em contabilidade, além da utilização de medidas judiciais para a quebra de sigilo fiscal e bancário, visando rastrear o fluxo de recursos e a titularidade de bens.

A prevenção, contudo, começa muito antes do acirramento dos conflitos. A comunicação aberta sobre finanças entre os parceiros é uma ferramenta poderosa contra a ocorrência de fraudes. Discussões prévias e acordos sobre o regime de bens, bem como sobre a gestão patrimonial conjunta, podem evitar muitos dos problemas que surgem na dissolução de um casamento ou união estável. A escolha de um regime de bens adequado, por exemplo, pode ser um mecanismo eficaz para proteger os interesses de ambos os parceiros, refletindo as expectativas e planos do casal de maneira transparente e justa.

Em resumo, a luta contra a fraude patrimonial no contexto das relações familiares exige uma combinação de vigilância, conhecimento especializado e comunicação aberta. À medida que as táticas empregadas para a ocultação de bens tornam-se mais sofisticadas, igualmente avançadas devem ser as estratégias para sua identificação e combate. Este desafio não apenas ressalta a importância do diálogo franco sobre questões patrimoniais entre parceiros, mas também a necessidade de uma estrutura jurídica capaz de proteger os direitos de ambos em caso de separação.